Військовослужбовець на прийомі в лікаря. Фото: Армія.Inform

Якщо дитині з інвалідністю I групи виповнюється 18 років, шаблонний рапорт на звільнення із ЗСУ втрачає силу. Боєць має довести командуванню дві речі: гостру потребу в постійній опіці та відсутність інших родичів, які могли б допомагати дитині.

Про це повідомив адвокат Максим Колошкін, передає Новини.LIVE.

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Чи може військовий кинути службу через повнолітню дитину з інвалідністю

Як тільки дитині з інвалідністю виповнюється 18 років, для системи вона стає дорослою людиною. Через це військовослужбовець більше не може піти з армії за тим самим механізмом, що й батьки неповнолітніх. Типовий рапорт по догляду за дитиною тут просто не приймуть. Проте закон залишає інший легальний шлях.

Військовому доведеться спиратися на іншу норму 26-ї статті профільного закону. Вона стосується необхідності постійного догляду за родичем першого ступеня споріднення, який має I або II групу інвалідності.

Щоб командування погодило демобілізацію, доведеться довести два ключові факти. По-перше, що дорослий син чи донька потребує саме безперервної, щоденної допомоги, а не періодичного нагляду. По-друге, що в родині немає більше нікого, хто міг би взяти на себе ці обов'язки.

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Військовий мусить надати офіційний висновок від ЛКК або МСЕК, де буде чітко прописана фраза про потребу в "постійному сторонньому догляді".

Довести відсутність інших опікунів буде складніше. Тут комісії та командири оцінюють лише тих членів сім'ї, які живуть поруч і фізично здатні допомагати. Для прикладу якщо у людини з інвалідністю є рідна сестра, яка давно вийшла заміж і мешкає окремо, закон може не вважати її потенційним доглядальником.

Що писати в новому рапорті

Оскільки звичний шаблон для неповнолітніх вже не підходить, текст документа доведеться переписати.

Ось що обов'язково треба вказати у зверненні:

Точну норму зі статті 26 — про догляд за особою з інвалідністю I–II групи (членом сім'ї). Вік, дату народження та ким вам доводиться ця людина. Зробіть акцент на тому, що вона є повнолітньою. Деталі стану здоров'я. Вкажіть групу інвалідності, її підтип та підкресліть, що людина не здатна обслуговувати себе самостійно. Повний перелік долучених доказів. Це медичні висновки (МСЕК чи ЛКК), довідки та акти обстеження житлово-побутових умов, які доводять, що саме ви є єдиним опікуном.

Новини.LIVE повідомляли, що уряд ухвалив постанову № 1359, щоб люди, чий плановий повторний медогляд припав на воєнний стан і зірвався, не втрачали статус інвалідності. Старі довідки залишаються чинними, доки нова експертна команда не винесе свіже рішення, але сумнівні діагнози тепер ретельно перевірятимуть.

Своєю чергою, після лікування на військових нерідко чекають труднощі з призначенням виплат. Сума одноразової допомоги напряму залежить від відсотка втрати працездатності, але на практиці комісії часом намагаються зекономити бюджет і занижують цей показник або ставлять бійцям третю групу замість другої. Такі дії суперечать закону і це можна оскаржувати.