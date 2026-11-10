Оформление документов для отца. Фото: коллаж Новини.LIVE

Тот факт, что ребенок проживает с отцом после развода, не защищает от мобилизации. Для получения отсрочки мужчина должен юридически доказать, что самостоятельно воспитывает ребенка. Расторжение брака в некоторых случаях отменяет ряд льгот, но сохраняет право на отсрочку от мобилизации для многодетных родителей.

Нюансы объяснили в Житомирском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Какие права на отсрочку будет иметь разведённый мужчина с ребёнком

В ТЦК пояснили, что на практике многие военнообязанные ошибочно полагают, что расторжение брака и оставление ребенка с отцом автоматически защищает от призыва. На самом деле сам факт развода и договоренность или даже решение суда о совместном проживании с несовершеннолетним не являются законным основанием для отсрочки. Это еще ни в коем случае не означает, что мужчина воспитывает ребенка самостоятельно.

Чтобы воспользоваться правом на освобождение от службы в связи с самостоятельным воспитанием, военнообязанному придется предоставить территориальному центру комплектования конкретные юридические доказательства.

Законодательство требует документального подтверждения одного из следующих обстоятельств:

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смерть матери ребенка;

официальное лишение бывшей супруги родительских прав;

признание женщины пропавшей без вести;

отбывание матерью наказания в местах лишения свободы;

судебное решение, четко подтверждающее факт исключительно самостоятельного содержания и воспитания ребенка именно отцом.

Как влияет на право на отсрочку статус многодетной семьи

В то же время расторжение брака никоим образом не отменяет отсрочку для многодетных. Если мужчина содержит троих и более детей в возрасте до 18 лет, он сохраняет право на отсрочку от мобилизации независимо от статуса отношений с их матерями.

Однако военкоматы строго контролируют финансовую дисциплину таких призывников. ТЦК имеет право тщательно проверять наличие задолженности по уплате алиментов. Если задолженность превышает общую сумму платежей за три месяца, военнообязанный полностью теряет право на отсрочку по данной статье и подлежит призыву.

Утраченные и сохраненные льготы после развода

Стоит помнить, что после официального развода мужчина навсегда теряет все мобилизационные льготы, которые закон прямо связывает с его супругой. Получить отсрочку из-за инвалидности женщины или из-за необходимости постоянного ухода за ней уже невозможно, поскольку она приобретает статус бывшей супруги.

Несмотря на это, за военнообязанным сохраняются другие семейные основания для освобождения от службы.

Даже после развода мужчина может оформить отсрочку в связи с содержанием ребенка, имеющего официально установленную инвалидность. А также, если есть необходимость обеспечивать постоянный уход за другими родственниками.

Новини.LIVE ранее сообщали, что военнообязанные теряют право на отсрочку, как только исчезают основания для её предоставления. ТЦК аннулирует защиту от мобилизации, если у многодетного отца возникает задолженность по алиментам, студент берет академический отпуск, у военнообязанного истекает срок действия медицинской справки о состоянии здоровья или предприятие отменяет бронирование после увольнения работника.

Также Житомирский ТЦК пояснял, что сама по себе беременность супруги не освобождает мужа от военной службы. Отсрочку до рождения ребенка можно оформить лишь в отдельных случаях.