Оформлення документів для батька. Фото: колаж Новини.LIVE

Факт проживання дитини з батьком після розлучення не захищає від мобілізації. Для отримання відстрочки чоловік має юридично довести самостійне виховання. Розірвання шлюбу подекуди скасовує низку пільг, але зберігає право на відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків.

Нюанси пояснили у Житомирському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Реклама

Які права на відстрочку матиме розлучений чоловік з дитиною

В ТЦК пояснили, що на практиці багато військовозобов'язаних помилково вважають, що розірвання шлюбу та залишення дитини з батьком автоматично захищає від призову. Насправді ж сам факт розлучення та домовленість чи навіть рішення суду про спільне проживання з неповнолітнім не є законною підставою для відстрочки. Це ще ніяк не означає, що чоловік виховує дитину самостійно.

Щоб скористатися правом на звільнення від служби через самостійне виховання, військовозобов'язаному доведеться надати територіальному центру комплектування конкретні юридичні докази.

Законодавство вимагає документального підтвердження однієї з таких обставин:

Читайте також:

смерть матері дитини;

офіційне позбавлення колишньої дружини батьківських прав;

визнання жінки зниклою безвісти;

відбування матір'ю покарання у місцях позбавлення волі;

судове рішення, яке чітко підтверджує факт виключно самостійного утримання та виховання дитини саме батьком.

Як впливає на право для відстрочки статус багатодітного

Водночас розірвання шлюбу жодним чином не скасовує відстрочку для багатодітних. Якщо чоловік має на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років, він зберігає право на відстрочку від мобілізації незалежно від статусу стосунків із їхніми матерями.

Проте військкомати жорстко контролюють фінансову дисципліну таких призовників. ТЦК має право ретельно перевіряти наявність заборгованості зі сплати аліментів. Якщо борг перевищує загальну суму платежів за три місяці, військовозобов'язаний повністю втрачає право на відстрочку за цією статтею і підлягає призову.

Втрачені та збережені пільги після розлучення

Варто пам'ятати, що після офіційного розлучення чоловік назавжди втрачає всі мобілізаційні пільги, які закон прямо пов'язує з його партнеркою. Отримати відстрочку через інвалідність жінки або через необхідність здійснення за нею постійного догляду вже неможливо, оскільки вона набуває статусу колишньої дружини.

Попри це, за військовозобов'язаним закріплюються інші родинні підстави для уникнення служби.

Навіть після розлучення чоловік може оформити відстрочку через утримання дитини, яка має офіційно встановлену інвалідність. А також, якщо є необхідність забезпечувати постійний догляд за іншими родичами.

Новини.LIVE інформували раніше, що військовозобов'язані втрачають право на відстрочку, щойно зникають підстави для її надання. ТЦК анулює захист від мобілізації, якщо в багатодітного батька виникає борг за аліментами, студент бере академвідпустку, у військовозобов'язаного збігає термін дії медичної довідки про стан здоров'я або підприємство скасовує бронювання після звільнення працівника.

Також Житомирський ТЦК пояснював, що сама по собі вагітність дружини не звільняє чоловіка від військової служби. Відстрочку до появи немовляти на світ можна оформити лише в окремих випадках.