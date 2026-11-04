Как оформить отсрочку от мобилизации, если ребенок родился за границей

Оформление отсрочки в связи с рождением ребенка. Фото: коллаж Новини.LIVE

Родители детей, родившихся за пределами Украины, очень часто получают отказы в оформлении отсрочки от мобилизации. Приложение "Резерв+" не распознает иностранные свидетельства, поэтому ТЦК требуют данные из отечественных реестров. Однако суды признают такие требования незаконными и встают на сторону многодетных семей.

Об этом сообщил адвокат Павел Колошкин, передает Новини.LIVE.

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Как регистрируют младенцев за рубежом

Когда украинцы становятся родителями в другой стране, они могут документально оформить малыша двумя способами. Именно от этого выбора будет зависеть, насколько легко отец сможет реализовать свое право на отсрочку от мобилизации.

Варианты регистрации выглядят следующим образом:

Получение иностранного свидетельства в местном муниципалитете. Этот документ будет иметь юридическую силу в Украине только после официального перевода и легализации (например, проставления апостиля). Но есть серьезный нюанс — эти данные автоматически не попадают в украинский реестр ГРАГС.

легализации (например, проставления апостиля). Но есть серьезный нюанс — эти данные автоматически не попадают в украинский реестр ГРАГС. Обращение в консульство Украины. В таком случае семья сразу получает свидетельство украинского образца, а запись о рождении ребенка мгновенно появляется в украинских электронных базах.

Однако у родителей не всегда есть возможность свободно выбирать способ регистрации ребенка. Законы многих государств обязывают сначала зарегистрировать ребенка в местных органах, и только потом позволяют обращаться в консульство.

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Почему "Резерв+" не работает с иностранными документами

Цифровизация воинского учета стала препятствием для семей, получивших иностранные свидетельства. Приложение "Резерв+" проверяет право на отсрочку, опираясь исключительно на электронные государственные реестры. Поскольку зарубежный документ не создает записи в базе ДРАЦС, программа просто «не видит» ребенка. Соответственно, оформить бронь онлайн становится технически невозможно.

Единственный рабочий вариант для таких родителей — это собрать бумажные доказательства и обратиться в ЦНАП. Администраторы рассматривают физические копии переводов, справки об инвалидности или подтверждения гражданства.

Однако проблема ещё и в том, что подать заявление через ЦНАП дистанционно или через представителя не получится. В таких случаях строго требуется личное присутствие военнообязанного, что трудно сделать мужчинам, физически находящимся за границей.

Как оформить отсрочку в случае рождения ребенка за границей

Постановление правительства № 560, регулирующее правила мобилизации, требует от мужчины просто предоставить «свидетельство о рождении ребенка». Документ не требует исключительно украинских бланков или обязательного наличия данных в ГРАГС. Поэтому надлежащим образом переведенное иностранное свидетельство является полноценным доказательством родственных связей.

Несмотря на четкие правила, административные органы и военкоматы часто отказывают мужчинам, требуя документы исключительно украинского образца. Однако суды массово наказывают ТЦК за такое требование

Украинские суды сформировали обширную судебную практику в защиту многодетных родителей:

Запорожский окружной административный суд (дело № 280/11450/24) и Третий апелляционный административный суд в августе 2025 года постановили, что постановление № 560 не дискриминирует иностранные свидетельства . Отклонять их только из-за отсутствия данных в ДРАЦС незаконно.

. Отклонять их только из-за отсутствия данных в ДРАЦС незаконно. Закарпатский окружной административный суд (решение от 25.03.2026, дело № 260/10003/25) обязал предоставить отсрочку мужчине, который принес свидетельства из Словакии. Судьи подчеркнули, что главное — доказанное отцовство .

. Черкасский окружной административный суд (решение от 18.05.2026, дело № 580/2174/26) защитил права отца, имеющего норвежский документ. Мужчина предоставил апостилированный перевод, и суд признал отказ ТЦК неправомерным, отдав предпочтение содержанию над формой документа.

Новини.LIVE сообщали, что в Украине действие военного положения продлили до 29 января 2027 года, поэтому военнообязанные должны и дальше строго соблюдать правила учета. Часть граждан в настоящее время получает бронь или отсрочку от службы. Впрочем, эти документы имеют четкий срок действия и не освобождают от армии навсегда.

Военнообязанные могут в любой момент лишиться права на отсрочку, если у них изменятся жизненные обстоятельства. Чаще всего отсрочку отменяют многодетным родителям из-за задолженности по алиментам, студентам во время академического отпуска, а также людям, которые вовремя не прошли повторный медицинский осмотр. Аналогично, бронь автоматически аннулируется в случае увольнения работника с предприятия, имеющего критически важное значение.