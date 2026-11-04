Як оформити відстрочку від мобілізації, якщо дитина народилася за кордоном

Оформлення відстрочки через народження дитини. Фото: колаж Новини.LIVE

Батьки дітей, які народилися за межами України, дуже часто отримують відмови в оформленні відстрочці від мобілізації. Застосунок "Резерв+" не бачить іноземних свідоцтв, тому ТЦК вимагають дані з вітчизняних реєстрів. Проте суди визнають такі вимоги незаконними та стають на бік багатодітних родин.

Про це повідомив адвокат Павло Колошкін, передає Новини.LIVE.

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Як реєструють немовлят за кордоном

Коли українці стають батьками в іншій країні, вони можуть документально оформити малюка двома шляхами. Саме від цього вибору залежатиме, як легко батько зможе реалізувати своє право на відстрочку від мобілізації.

Варіанти реєстрації виглядають так:

Отримання іноземного свідоцтва у місцевому муніципалітеті. Цей документ матиме юридичну силу в Україні лише після офіційного перекладу та легалізації (наприклад, проставлення апостиля). Але є серйозний нюанс — ці дані автоматично не потрапляють до українського реєстру ДРАЦС.

та легалізації (наприклад, проставлення апостиля). Але є серйозний нюанс — ці дані автоматично не потрапляють до українського реєстру ДРАЦС. Звернення до консульства України. У такому разі родина одразу отримує свідоцтво вітчизняного зразка, а запис про народження дитини миттєво з'являється в українських електронних базах.

Однак можливість вільно обирати спосіб реєстрації дитини в батьків є не завжди. Закони багатьох держав змушують спершу реєструвати дитину в місцевих органах, і лише потім дозволяють іти до консульства.

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Чому "Резерв+" не працює для іноземних документів

Цифровізація військового обліку стала перешкодою для сімей, які отримали іноземні свідоцтва. Застосунок "Резерв+" перевіряє право на відстрочку, спираючись виключно на електронні державні реєстри. Оскільки закордонний документ не створює запису в базі ДРАЦС, програма просто "не бачить" дитину. Відповідно, оформити бронь онлайн стає технічно неможливо.

Єдиний робочий варіант для таких батьків — це зібрати паперові докази та йти до ЦНАПу. Адміністратори розглядають фізичні копії перекладів, довідки про інвалідність чи підтвердження громадянства.

Проте, проблема ще й у тому, що подати заяву через ЦНАП дистанційно або через представника не вийде. В таких випадках суворо вимагається особиста присутність військовозобов'язаного, що важко зробити чоловікам, які фізично перебувають за кордоном.

Як оформити відстрочку у випадку народженні дитини за кордоном

Урядова постанова № 560, яка регулює мобілізаційні правила, вимагає від чоловіка просто надати "свідоцтво про народження дитини". Документ не вимагає виключно українських бланків чи обов'язкової наявності даних у ДРАЦС. Тому належним чином перекладене іноземне свідоцтво є повноцінним доказом родинних зв'язків.

Попри чіткі правила, адміністративні органи та військкоми часто відмовляють чоловікам, бо вимагають документи суто українського зразка. Проте суди масово карають ТЦК за таку вимогу

Українські суди сформували потужну практику на захист багатодітних батьків:

Запорізький окружний адмінсуд (справа № 280/11450/24) та Третій апеляційний адмінсуд у серпні 2025 року постановили, що постанова № 560 не дискримінує іноземні свідоцтва . Відхиляти їх лише через відсутність даних у ДРАЦС незаконно.

. Відхиляти їх лише через відсутність даних у ДРАЦС незаконно. Закарпатський окружний адмінсуд (рішення від 25.03.2026, справа № 260/10003/25) зобов'язав надати відстрочку чоловіку, який приніс свідоцтва зі Словаччини. Судді підкреслили, що головне — доведене батьківство .

. Черкаський окружний адмінсуд (рішення від 18.05.2026, справа № 580/2174/26) захистив права батька з норвезьким документом. Чоловік надав апостильований переклад, і суд визнав відмову ТЦК неправомірною, віддавши перевагу змісту над формою документа.

Новини.LIVE інформували, що в Україні дію воєнного стану подовжили до 29 січня 2027 року, тож військовозобов'язані мають і далі суворо виконувати правила обліку. Частина громадян на цей час отримує бронь або відстрочку від служби. Утім, ці документи мають чіткий термін дії та не звільняють від армії назавжди.

Військовозобов'язані можуть будь-якої миті втратити право на відстрочку, якщо в них зміняться життєві обставини. Найчастіше відстрочку скасовують багатодітним батькам через борги за аліментами, студентам під час академічної відпустки, а також людям, які вчасно не пересклали медогляд. Так само бронь автоматично анулюється в разі звільнення працівника з критично важливого підприємства.