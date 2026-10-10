Как данные попадают в реестр Оберег и кто их проверяет

Сотрудники ТЦК и СП обрабатывают документы. Фото: "Суспільне"

Реестр "Оберіг" полностью оцифровывает воинский учет в Украине. Эта информационная система собирает и защищает данные о призывниках, а также позволяет формировать электронные документы и синхронизироваться с другими базами данных. На внесение новой информации в ручном режиме операторам отводится пять рабочих дней.

Об этом сообщили в Черновицком ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Что такое система "Оберіг" и для чего она предназначена

Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, известный как "Оберіг", работает как ключевая информационная система для ведения воинского учета на территории Украины. Эта цифровая платформа создана для идентификации лиц, надёжного хранения, регулярного обновления и верификации сведений о гражданах.

Благодаря системе государство может формировать военно-учетные документы исключительно в электронном виде, а также генерировать все необходимые справки для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Кроме того, платформа обеспечивает целостность информации, защищает её от утечек и фиксирует любые действия пользователей или изменения в профилях.

Откуда "Оберіг" берет информацию о гражданах

Наполнение реестра происходит двумя параллельными путями. Это автоматический обмен массивами данных с другими государственными реестрами, базами и информационными системами. Второй способ предусматривает ручной ввод. Информацию в базу могут передавать сами граждане, предприятия, учебные заведения, органы местного самоуправления, государственные структуры, воинские части, а также территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

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Что произойдет в случае отсутствия данных о себе в системе "Оберіг"

Если человек попадает в систему впервые, "Оберіг" самостоятельно генерирует для него уникальный номер записи, фиксируя точное время создания профиля, а также источник получения сведений или конкретное ответственное лицо. Согласно правилам, любая новая информация должна быть внесена в базу не позднее чем через пять рабочих дней после её фактического поступления.

Полномочия операторов системы "Оберіг"

Любые сведения, которые гражданин подает лично, обязательно проходят верификацию и будут сопоставляться с той информацией, которая уже содержится в системе. Ответственные сотрудники имеют право проверять правильность данных, изменять служебные или личные сведения, создавать новые учетные записи и устранять дубликаты.

Операторы также имеют право просматривать документы, распечатывать их, ставить человека на учет, снимать с учета или фиксировать факт исключения. В то же время законодательство позволяет осуществлять процессы постановки на воинский учет, снятия или исключения из него в полностью автоматическом режиме. Это происходит благодаря непрерывному цифровому обмену информацией между различными государственными системами без ручного вмешательства сотрудников ТЦК.

Новини.LIVE ранее сообщали, что предприятиям грозят серьезные штрафы за нарушения в ведении воинского учета персонала. Руководителям или кадровикам придется уплатить от 34 до почти 60 тысяч гривен в случае выявленных нарушений.

Также стоит помнить, что вручение повестки не означает немедленной отправки в воинскую часть. Чаще всего ТЦК вызывает граждан лишь для стандартной постановки на учет, обновления информации о семейном положении или для выдачи направления на медицинскую комиссию.

Между тем разработчики упростили доступ к электронным документам военнообязанных. Отныне авторизоваться в приложении "Резерв+" можно гораздо быстрее с помощью "Дія.Підпис". Кроме того, в приложении ужесточили требования безопасности при создании PIN-кодов и оптимизировали работу службы технической поддержки.