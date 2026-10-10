Як дані потрапляють до реєстру Оберіг та хто їх перевіряє

Працівники ТЦК та СП опрацьовують документи. Фото: Суспільне

Реєстр "Оберіг" повністю цифровізує військовий облік в Україні. Ця інформаційна система збирає та захищає дані про призовників, а також дає можливість генерувати електронні документи та синхронізуватися з іншими базами. На внесення нової інформації в ручному режимі операторам відводиться п'ять робочих днів.

Про це повідомили у Чернівецькому ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Що таке система "Оберіг" та навіщо вона функціонує

Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів, відомий як "Оберіг", працює як ключова інформаційна система для ведення військового обліку на території України. Ця цифрова платформа створена для ідентифікації осіб, надійного зберігання, регулярного оновлення та верифікації відомостей про громадян.

Завдяки системі держава може формувати військово-облікові документи виключно в електронному вигляді, а також генерувати всі необхідні довідки для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Крім того, платформа забезпечує цілісність інформації, захищає її від витоків та фіксує будь-які дії користувачів або зміни у профілях.

Звідки "Оберіг" бере інформацію про громадян

Наповнення реєстру відбувається двома паралельними шляхами. Це автоматичний обмін масивами даних з іншими державними реєстрами, базами та інформаційними системами. Другий спосіб передбачає ручне введення. Інформацію до бази можуть передавати самі громадяни, підприємства, заклади освіти, органи місцевого самоврядування, державні структури, військові частини, а також територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

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Що буде у випадку відсутності даних про себе в системі "Оберіг"

Якщо людина потрапляє до системи вперше, "Оберіг" самостійно генерує для неї унікальний номер запису, фіксуючи точний час створення профілю, а також джерело отримання відомостей або конкретну відповідальну особу. За правилами, будь-яка нова інформація має бути внесена до бази не пізніше ніж через п'ять робочих днів після її фактичного надходження.

Повноваження операторів системи "Оберіг"

Будь-які відомості, які громадянин подає особисто, обов'язково проходять верифікацію та будуть співставлятися з тією інформацією, що вже міститься в системі. Відповідальні працівники мають право перевіряти правильність даних, змінювати службові чи персональні відомості, створювати нові облікові записи та усувати дублікати.

Оператори також мають право переглядати документи, виводити їх на друк, ставити людину на облік, знімати з нього або фіксувати факт виключення. Водночас законодавство дозволяє здійснювати процеси взяття на військовий облік, зняття чи виключення з нього в повністю автоматичному режимі. Це відбувається завдяки безперервному цифровому обміну інформацією між різними державними системами без ручного втручання працівників ТЦК.

Новини.LIVE інформували раніше, що підприємствам загрожують серйозні штрафи за порушення у веденні військового обліку персоналу. Керівникам або кадровикам доведеться сплатити від 34 до майже 60 тисяч гривень у випадку виявлених порушень.

Також варто пам'ятати, що вручення повістки не дорівнює негайній відправці до військової частини. Найчастіше ТЦК викликає громадян лише для стандартної постановки на облік, оновлення інформації про сімейний стан або для видачі направлення на медичну комісію.

Тим часом розробники спростили доступ до електронних документів військовозобов'язаних. Відтепер авторизуватися в застосунку "Резерв+" можна набагато швидше за допомогою "Дія.Підпис". Окрім цього, у додатку посилили безпекові вимоги до створення PIN-кодів та оптимізували роботу служби технічної підтримки.