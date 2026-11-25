Очередь мужчин у ТЦК. Фото: "Четверта влада"

Сотрудники ТЦК не имеют права силой забирать осужденных из колонии или задерживать их на свободе из-за судимости. Срок явки в ТЦК для прохождения воинского учета после освобождения из колонии зависит от адреса проживания и основания освобождения и составляет от 24 часов при контрактной службе до семи дней при переезде.

Об этом заявил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Могут ли силой доставить в ТЦК на свободе

После освобождения сотрудники ТЦК не уполномочены самостоятельно задерживать человека и принудительно доставлять его в центр комплектования только из-за наличия судимости.

"Административное задержание и доставку за нарушение правил воинского учета может осуществить полиция", — отмечает Юрий Айвазян.

Такое задержание возможно по обращению ТЦК в отношении конкретного нарушения или если при проверке документов были выявлены нарушения, а гражданин отказался пройти в центр комплектования. В подобной ситуации следует сразу попросить полицейского назвать основание.

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"Он обязан составить протокол и указать в нём время и мотивы задержания", — подчеркивает адвокат.

При этом человек имеет право на адвоката, а само административное задержание согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях не может длиться дольше трёх часов.

Сколько времени есть, чтобы встать на учет после освобождения из тюрьмы

После отбытия наказания обязанность встать на воинский учет восстанавливается, но конкретные сроки зависят от обстоятельств:

Переезд на новый адрес — 7 календарных дней со дня прибытия на новое место жительства.

Возвращение по прежнему адресу — необходимо обратиться в свой районный или городской ТЦК после возвращения, но отдельного семидневного срока с даты освобождения закон не устанавливает.

Условно-досрочное освобождение для службы по контракту — согласно Уголовному кодексу Украины необходимо прибыть в ТЦК в сопровождении Национальной гвардии безотлагательно, не позднее чем через 24 часа после вступления постановления суда в законную силу.

Если повестка уже вручена — необходимо явиться точно в день и время, указанные в документе.

С собой в ТЦК следует взять паспорт, справку об увольнении и военно-учетный документ, если он есть на руках.

Могут ли мобилизовать человека, совершившего особо тяжкое преступление

Если человек отбывал наказание в виде лишения свободы за особо тяжкое преступление по Уголовному кодексу Украины, его дальнейшая мобилизация подпадает под отдельное ограничение. В соответствии с Порядком проведения призыва во время мобилизации действует постановление Кабмина № 560, в котором говорится, что призвать такого гражданина в ВСУ можно только по решению Генерального штаба ВСУ.

"Но для постановки на воинский учет такое решение не требуется", — уточняет Юрий Айвазян.

Новини.LIVE сообщали, что в конце октября 2026 года в Украине обновили порядок исключения из списков воинской части бойцов, чья гибель была подтверждена после пропажи без вести или плена. С 30 октября определяющей стала дата государственной регистрации смерти, а не день гибели на фронте или момент опознания тела.

Также юристы разъясняли, как действовать забронированным работникам, если им приходит повестка для уточнения данных. Специалисты отмечали, что сам вызов в ТЦК не противоречит закону, но главное — правильно подтвердить действующую бронь и знать свои права, если во время визита пытаются направить на медкомиссию.