Черга з чоловіків до ТЦК. Фото: "Четверта влада".

Працівники ТЦК не мають права силоміць забирати засуджених із колонії або затримувати їх на волі через судимість. Строк прибуття до ТЦК для військового обліку після звільнення з колонії залежить від адреси проживання та підстави виходу на волю і становить від 24 годин при контракті до семи днів при переїзді.

На цьому наголосив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Чи можуть силоміць доставити до ТЦК на волі

Після виходу на волю самі працівники ТЦК не уповноважені самостійно затримувати людину та примусово везти її до центру комплектування лише через наявність судимості.

"Адміністративне затримання і доставлення за порушення правил військового обліку може здійснити поліція", — зазначає Юрій Айвазян.

Таке затримання можливе за зверненням ТЦК щодо конкретного порушення або якщо під час перевірки документів виявили порушення, а громадянин відмовився пройти до центру комплектування. У подібній ситуації варто одразу попросити поліцейського назвати підставу.

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"Він зобов'язаний скласти протокол і зазначити в ньому час та мотиви затримання", — наголошує адвокат.

Людина при цьому має право на адвоката, а саме адміністративне затримання за Кодексом України про адміністративні правопорушення не може тривати довше трьох годин.

Скільки часу є, щоб стати на облік після звільнення з в'язниці

Після відбуття покарання обов'язок стати на військовий облік повертається, але конкретні строки залежать від обставин:

Переїзд на нову адресу — 7 календарних днів із дня прибуття на нове місце проживання.

Повернення за старою адресою — потрібно звернутися до свого районного чи міського ТЦК після повернення, але окремого семиденного строку від дати звільнення закон не встановлює.

Умовно-дострокове звільнення для служби за контрактом — за Кримінальним кодексом України треба прибути до ТЦК у супроводі Нацгвардії невідкладно, не пізніше ніж за 24 години після набрання ухвалою суду законної сили.

Уже вручена повістка — з'явитися необхідно точно в день і час, вказані в документі.

Із собою до ТЦК слід узяти паспорт, довідку про звільнення та військово-обліковий документ, якщо він є на руках.

Чи можуть мобілізувати людину, яка скоїла особливо тяжкий злочин

Якщо людина відбувала позбавлення волі за особливо тяжкий злочин за Кримінальним кодексом України, її подальша мобілізація має окреме обмеження. За Порядком проведення призову під час мобілізації керує постанова Кабміну № 560, де йдеться, що призвати такого громадянина до ЗСУ можна лише за рішенням Генерального штабу ЗСУ.

"Але для взяття на військовий облік такого рішення не потрібно", — уточнює Юрій Айвазян.

Новини.LIVE повідомляли, що наприкінці жовтня 2026 року в Україні оновили порядок виключення зі списків військової частини бійців, чию загибель підтвердили після зникнення безвісти або полону. Від 30 жовтня визначальною стала дата державної реєстрації смерті, а не день загибелі на фронті чи момент упізнання тіла.

Також юристи роз'яснювали, як діяти заброньованим працівникам, якщо їм надходить повістка для уточнення даних. Фахівці зазначали, що сам виклик до ТЦК не суперечить закону, але головне правильно підтвердити чинну бронь і знати свої права, якщо під час візиту намагаються направити на медкомісію.