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Главная Мобилизация Реорганизация учебного заведения: отсрочка может временно отмениться

Реорганизация учебного заведения: отсрочка может временно отмениться

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 15:25
Реорганизация учебного заведения: отсрочка может временно отмениться
Студенты в аудитории. Фото: ЗНУ. Коллаж: Новини.LIVE

Студенты и учителя/преподаватели учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации. Отсрочка должна сохраняться и во время реорганизации учебного заведения. Однако в некоторых случаях студенты могут временно лишиться отсрочки.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для педагогов и студентов

Отсрочка от мобилизации предоставляется при наличии одной из причин, указанных в законодательстве. Причины для отсрочки могут быть связаны с профессиональной деятельностью граждан.

Так, право на отсрочку имеют преподаватели учебных заведений, школьные учителя и другие педагогические работники. Также могут оформить отсрочку студенты высших, предвысших и профессиональных учебных заведений.

Отсрочка для педагогов предоставляется до тех пор, пока они не завершат работу на соответствующей должности. Студенты же получают отсрочку на весь период обучения, в том числе и на каникулы.

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Потеряет ли студент отсрочку во время реорганизации учебного заведения или нет

К юристам обратился студент колледжа, который сейчас проходит реорганизацию. Молодой человек поинтересовался, что будет с его отсрочкой от мобилизации.

Юристы, комментируя ситуацию, объяснили, что всё зависит от формальностей реорганизации. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Если в ЕГЭБО статус обучения во вкладке "Обучаются" будет "Переведен", "Восстановлен (из другого учебного заведения)", "Переведен (из другого учебного заведения)", то отсрочка сохранится".

Вместе с тем, добавил Дерий, гражданин может временно лишиться отсрочки: "В промежутке между отчислением и переводом отсрочка может не сохраниться. Поэтому следите за своим "Резерв+" и своевременно обновляйте его".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что приказ Минобразования отменили, а это значит, что отсрочка после возобновления обучения в вузе сохраняется.

Студенты отечественных учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации. Отсрочка действует в течение всего периода обучения. После изменений и отмены одного из приказов Минобразования отсрочка восстанавливается и после возобновления обучения.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что отсутствие диплома в ЕГЭБО позволит получить отсрочку на том же уровне.

Для того чтобы студент получил отсрочку от мобилизации, необходимо иметь справку ЕГЭБО о ненарушении принципа последовательности получения образования. В некоторых случаях в справке может не упоминаться диплом. В такой ситуации гражданин может поступать на тот же образовательный уровень и претендовать на отсрочку.

студенты учеба отсрочка
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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