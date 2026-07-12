Реорганізація навчального закладу: відстрочка може тимчасово зникнути

Студенти в аудиторії. Фото: ЗНУ. Колаж: Новини.LIVE

Студенти і учителі / викладачі навчальних закладів мають право на відстрочку від мобілізації. Відстрочка має зберігатися і під час реорганізації навчального закладу. Але в деяких моментах студенти можуть тимчасово втратити відстрочку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка педагогам і студентам

Відстрочка від мобілізації надається за наявності однієї із причин, вказаних у законодавстві. Причини для відстрочки можуть бути пов’язані із професійною діяльністю громадян.

Так, право на відстрочку мають викладачі навчальних закладів, учителі шкіл та інші педагогічні працівники. Також можуть оформити відстрочку студенти закладів вищої, передвищої та професійної освіти.

Відстрочка для педагогів надається до того моменту, поки вони не завершать роботу на відповідній посаді. Студенти ж отримують відстрочку на увесь час навчання, зокрема, і на канікули.

Читайте також:

Втратить студент відстрочку під час реорганізації закладу чи ні

До юристів звернувся студент коледжу, який зараз проходить реорганізацію. Чоловік поцікавився, що буде з його відстрочкою від мобілізації.

Юристи, коментуючи ситуацію, пояснили, що все залежить від формальностей реорганізації. Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Якщо в ЄДЕБО статус навчання у вкладці "Навчаються" буде "Переведено", "Поновлено (з іншого ЗО)", "Переведено (з іншого ЗО)", то відстрочка збережеться".

Разом з тим, додав Дерій, громадянин може тимчасово втратити відстрочку: "У вікні між відрахуванням та переведенням відстрочка може не зберегтися. Тому слідкуйте за своїм "Резерв+" та вчасно його оновлюйте".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що наказ МОН скасували, а це значить, що відстрочка після поновлення у виші залишається.

Студенти вітчизняних навчальних закладів мають право на відстрочку від мобілізації. Відстрочка діє протягом усього часу навчання. Після змін і скасування одного із наказів Міносвіти відстрочка відновлюється і після поновлення на навчанні.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що відсутність диплома в ЄДЕБО дозволить отримати відстрочку на тому самому рівні.

Для того, аби студенту отримати відстрочку від мобілізації, потрібно мати довідку ЄДЕБО про непорушення принципу послідовності здобуття освіти. У деяких випадках в довідці може не згадуватися диплом. У такій ситуації громадянин може вступати на той самий освітній рівень і претендуватиме на відстрочку.