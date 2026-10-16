Мобилизация без розыска в «Резерв+»: могут ли задержать на улице

Группа оповещения из ТЦК и полиции проводит мобилизационные мероприятия. Фото: Четвертая власть/4vlada.com

Отсутствие статуса "в розыске" в приложении "Резерв+" ещё не гарантирует защиту от мобилизации, однако и не даёт ТЦК права на внезапное задержание. Для принудительной доставки в ТЦК необходимы чёткие законные основания.

Об этом подчеркнули юристы портала Asap Advokat, передает Новини.LIVE.

Реклама

Где проходит грань между законным призывом и уличным задержанием

Государство имеет полное право призвать военнообязанного, если он годен к службе и не имеет официальной отсрочки или освобождения от призыва. Это четко регламентируется частью первой статьи 39 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Однако правоведы подчеркивают, что даже при наличии отсрочки или освобождения от призыва правоохранители не имеют права ограничивать свободу передвижения гражданина.

Кто имеет право проверять документы и выписывать повестки

Требование иметь при себе военно-учетный документ касается всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, что закреплено в части шестой статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Читайте также:

Проверять документы на улицах уполномочены сотрудники ТЦК и Национальной полиции, причем права последних дополнительно подтверждаются статьёй 32 Закона Украины "О Национальной полиции»"

Во время такой остановки патруль сверяет данные с государственными реестрами и выясняет наличие права на отсрочку. В то же время патрульные или военные могут на месте выписать повестку. Юристы пояснили, что для вручения повестки не обязательно, чтобы человек предварительно находился в официальном розыске. Если же с документами всё в порядке, сведения совпадают с регистрами, а нарушений нет, никаких законных оснований насильно везти мужчину в ТЦК не существует.

Имеют ли право задержать мужчину, не находящегося в розыске, в приложении "Резерв+"

Даже если у военнообязанного «чистый» профиль в приложении «Резерв+», это еще не является гарантированной защитой от задержания. Базы данных могут обновляться с задержками, поэтому правонарушения иногда выявляются непосредственно во время проверки документов на улице.

Если выяснится, что военнообязанный проигнорировал предыдущую повестку, не обновил данные или вообще не имеет при себе военного билета, пункт 54 упомянутого Порядка позволяет полицейскому применить административное задержание.

Кто имеет право задержать военнообязанного — ТЦК или полиция

Ключевым нюансом является то, что сотрудники ТЦК не наделены полномочиями самостоятельно задерживать людей. Это исключительно право полиции. Руководитель военкомата может лишь обратиться к правоохранителям с соответствующей просьбой в связи с нарушением статей 210 и 210-1 КоАП. Само по себе присутствие военного в группе оповещения не дает ему права на силовые действия.

Допустимая продолжительность содержания человека под стражей после задержания

Если полицейский все же объявляет о задержании, гражданин имеет право потребовать четкого объяснения правовых оснований. Согласно статье 261 КУоАП, правоохранители обязаны составить протокол с указанием мотивов, времени, места происшествия и полных данных должностных лиц. Общее правило статьи 263 КоАП ограничивает время такого задержания максимум тремя часами.

Вместе с тем юристы категорически не рекомендуют оказывать физическое сопротивление. Вместо этого следует фиксировать все обстоятельства, требовать копии составленных документов, настаивать на вызове адвоката и уведомлении родственников, чтобы впоследствии иметь возможность обжаловать незаконные действия в суде.

Также Новини.LIVE сообщали, что народный депутат Георгий Мазурашу подал в парламент законопроект № 16139, чтобы урегулировать действия правоохранителей при принудительном сопровождении военнообязанных. Документ должен четко определить пределы полномочий полицейских, а именно — в каких случаях они имеют законное право задерживать граждан на улице и доставлять их в ТЦК.

В то же время уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец выделил четыре региона, откуда поступает рекордное количество жалоб на действия ТЦК. Омбудсман подчеркнул, что уровень напряженности в первую очередь зависит от руководства на местах.