Резерв+ онлайн-отсрочка — как оформить для детей родителей с инвалидностью I-II группы

В приложении Резерв+ появилась новая возможность — отсрочка для военнообязанных, у которых один из родителей имеет инвалидность I или II группы. Теперь ее можно оформить полностью онлайн, без походов в ТЦК и без дополнительных справок.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Кто имеет право на оформление отсрочки по уходу за родителями с I и II группой инвалидности

Право на такую отсрочку имеют только те, кто является единственным совершеннолетним ребенком отца или матери с инвалидностью. Если есть другие взрослые дети или оба родителя живы, оформить ее через приложение нельзя.

Как оформить отсрочку через Резерв+

Процедура очень простая. Нужно подать запрос в Резерв+, а система сама проверяет информацию в государственных реестрах. Если данные об инвалидности и семье подтверждаются, через несколько минут или часов отсрочка появится в электронном военно-учетном документе автоматически.

Чтобы система подтвердила основания, в реестрах должны быть правильные данные: запись об инвалидности в Пенсионном фонде или ЕИССС, актуальная информация о семье в ГРАГС и наличие РНУКПН отца или матери в записи о рождении. Если что-то не совпадает, нужно обновить эти данные и после этого снова подать запрос.

Надо ли возобновлять такую отсрочку снова и снова

Отсрочка, оформленная онлайн, будет продлеваться автоматически — это уже предусмотрено новыми правилами, которые действуют с 1 ноября 2025 года.

В Минобороны Украины отметили, что сегодня в Резерв+ доступно уже 11 видов онлайн-отсрочек. Право на отсрочку от мобилизации имеют: люди с инвалидностью, временно непригодные, студенты, работники образования, родители детей с инвалидностью, многодетные семьи, одинокие родители и других категории.

