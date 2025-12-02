Відео
Резерв+ додав нову відстрочку без ТЦК і довідок — хто має право

Резерв+ додав нову відстрочку без ТЦК і довідок — хто має право

Дата публікації: 2 грудня 2025 20:00
Резерв+ онлайн-відстрочка — як оформити для дітей батьків з інвалідністю I–II групи
Застосунок Резерв+. Фото: УНІАН

У застосунку Резерв+ з’явилася нова можливість — відстрочка для військовозобов’язаних, у яких один із батьків має інвалідність I або II групи. Тепер її можна оформити повністю онлайн, без походів до ТЦК і без додаткових довідок.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України. 

Хто має право на оформлення відстрочки по догляду за батьками з I та II групою інвалідності

Право на таку відстрочку мають тільки ті, хто є єдиною повнолітньою дитиною батька або матері з інвалідністю. Якщо є інші дорослі діти або обоє батьків живі, оформити її через застосунок не можна.

Як оформити відстрочку через Резерв+

Процедура дуже проста. Потрібно подати запит у Резерв+, а система сама перевіряє інформацію в державних реєстрах. Якщо дані про інвалідність і сім’ю підтверджуються, за кілька хвилин або годин відстрочка з’явиться в електронному військово-обліковому документі автоматично. 

Щоб система підтвердила підстави, в реєстрах мають бути правильні дані: запис про інвалідність у Пенсійному фонді або ЄІССС, актуальна інформація про сім’ю в ДРАЦС і наявність РНОКПП батька або матері в записі про народження. Якщо щось не збігається, потрібно оновити ці дані й після цього знову подати запит.

Чи треба поновлювати таку відстрочку знову і знову

Відстрочка, оформлена онлайн, буде продовжуватися автоматично — це вже передбачено новими правилами, які діють з 1 листопада 2025 року.

В Міноборони України зазначили, що сьогодні в Резерв+ доступно вже 11 видів онлайн-відстрочок. Право на відстрочку від мобілізації мають: люди з інвалідністю, тимчасово непридатні, студенти, працівники освіти, батьки дітей з інвалідністю, багатодітні сім'ї, одинокі батьки та інших категорії.

Нагадаємо, юрист пояснив, у яких випадках не можуть відмовити у відстрочці для догляду за матір'ю навіть за наявності інших родичів. 

Раніше юристи розповіли, чи є зміни в оформленні відстрочки студентів старше 30 років.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
