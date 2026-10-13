Что делать, если Резерв+ не находит налоговые номера родителей

Сотрудники ТЦК. Фото: коллаж Новини.LIVE

Сбой в системе "Резерв+" из-за отсутствия налоговых номеров родителей не является препятствием для получения отсрочки. Если приложение "Резерв+" отказывает в отсрочке по уходу за матерью с инвалидностью из-за ошибок в базах данных, стоит обращаться напрямую в ЦНАП.

Такой совет дал юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Сбой электронной системы не препятствует оформлению отсрочки

Граждане, которые пытаются оформить освобождение от призыва на основании инвалидности родителей, часто сталкиваются с техническими препятствиями в цифровых сервисах.

Если при подаче запроса через приложение "Резерв+" система выдает сообщение об отсутствии налоговых номеров родителей, это означает лишь проблему с проверкой данных в базах.

Как объясняет адвокат Юрий Айвазян, такая техническая ошибка никоим образом не лишает военнообязанного его законного права на отсрочку. Но мужчинам не нужно откладывать процесс и срочно бежать в отделы государственной регистрации актов гражданского состояния для выяснения обстоятельств. Юрист советует воспользоваться подачей пакета документов непосредственно через Центр предоставления административных услуг.

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Для успешной регистрации заявления военнообязанному необходимо подготовить документы. В базовый набор входят паспорт, РНОКПП, действующий военно-учетный документ и само свидетельство о рождении.

Чтобы подтвердить наличие II группы инвалидности у матери, необходимо приложить справку к акту осмотра МСЭК или выписку из решения экспертной комиссии по оценке повседневного функционирования лица.

Какие родственники могут лишить права на отсрочку по уходу

Само по себе наличие матери с инвалидностью и статус единственного сына не являются абсолютной гарантией защиты от мобилизации. Критерии получения отсрочки жестко регламентированы пунктом 13 части первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" от 21.10.1993 № 3543-XII.

Военкомат тщательно будет проверять отсутствие других трудоспособных лиц, которые согласно украинскому законодательству обязаны содержать женщину с инвалидностью и при этом не являются военнообязанными. Речь идет о законном муже матери или её возможных совершеннолетних детях от других браков.

Если такие родственники имеются, мужчина сможет получить отсрочку только при условии, что эти лица подпадают под законодательные исключения. К таким исключениям относятся случаи, когда другие родственники сами имеют инвалидность, официально нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом, за исключением домашнего, или отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы.

Все эти обстоятельства придется подтверждать документально. Однако, если у женщины действительно нет других родственников, территориальный центр комплектования не имеет законных оснований требовать от мужчины какую-либо универсальную справку о невозможности содержания несуществующих лиц.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что устаревший код ЕГРПОУ компании в "Резерв+" не аннулирует уже предоставленную отсрочку по семейным обстоятельствам. Обновить сведения о работодателе можно удаленно в самом приложении за несколько кликов. То есть нет необходимости лично посещать ТЦК.

Если же возникла необходимость изменить само основание для отсрочки, военнообязанному достаточно подать заявление с новыми документами через ближайший ЦНАП. Обращения направляются на рассмотрение комиссии при территориальном центре комплектования.