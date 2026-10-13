Що робити, якщо Резерв+ не знаходить податкові номери батьків

Працівники ТЦК. Фото: колаж Новини.LIVE

Збій у системі "Резерв+" через відсутність податкових номерів батьків не є перешкодою для отримання відстрочки. Якщо застосунок "Резерв+" відмовляє у відстрочці по догляду за матір'ю з інвалідністю через помилки у базах даних, варто йти напряму до ЦНАП.

Таку пораду дав юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Збій електронної системи не зупиняє оформлення відстрочки

Громадяни, які намагаються оформити звільнення від призову на підставі інвалідності батьків, часто стикаються з технічними перепонами у цифрових сервісах.

Якщо під час подачі запиту через застосунок "Резерв+" система видає повідомлення про відсутність податкових номерів батьків, це означає лише проблему з перевіркою даних у базах.

Як пояснює адвокат Юрій Айвазян, така технічна помилка жодним чином не позбавляє військовозобов'язаного його законного права на відстрочку. Але чоловікам не потрібно відкладати процес і терміново бігти до відділів державної реєстрації актів цивільного стану для з'ясування обставин. Юрист радить оминути скористатися подачею пакета документів безпосередньо через Центр надання адміністративних послуг.

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Для успішної реєстрації заяви військовозобов'язаному необхідно підготувати документи. До базового набору входять паспорт, РНОКПП, чинний військово-обліковий документ та власне свідоцтво про народження.

Щоб довести наявність II групи інвалідності у матері, необхідно додати довідку до акта огляду МСЕК або ж витяг із рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Які родичі можуть унеможливити право на відстрочку по догляду

Сама лише наявність матері з інвалідністю та статус єдиного сина не є абсолютною гарантією захисту від мобілізації. Критерії отримання відстрочки жорстко регламентовані пунктом 13 частини першої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 21.10.1993 № 3543-XII.

Військкомат ретельно перевірятиме відсутність інших працездатних осіб, які за українським законодавством зобов'язані утримувати жінку з інвалідністю і не є при цьому військовозобов'язаними. Йдеться про законного чоловіка матері або її можливих повнолітніх дітей від інших шлюбів.

Якщо такі родичі існують, чоловік зможе отримати відстрочку лише за умови, що ці особи підпадають під законодавчі винятки. До таких винятків належать випадки, коли інші родичі самі мають інвалідність, офіційно потребують постійного догляду, перебувають під арештом, за винятком домашнього або відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі.

Усі ці обставини доведеться підтверджувати документально. Проте, якщо жодних інших родичів у жінки дійсно немає, територіальний центр комплектування не має законних підстав вимагати від чоловіка якусь універсальну довідку про неможливість утримання від неіснуючих осіб.

Також Новини.LIVE інформували про те, що неактуальний код ЄДРПОУ компанії в "Резерв+" не анулює вже надану відстрочку за сімейними обставинами. Оновити відомості про роботодавця можна дистанційно в самому додатку за кілька кліків. Тобто нема потреби особисто відвідувати ТЦК.

Якщо ж виникла потреба змінити саму підставу для відстрочки, військовозобов'язаному достатньо подати заяву з новими документами через найближчий ЦНАП. Звернення скеровують на розгляд комісії при територіальному центрі комплектування.