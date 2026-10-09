Резерв+ не работает: что делать в таких случаях при проверке ТЦК

Работа сотрудников ТЦК и СП во время патрулирования. Фото: кадр из видео

Если во время проверки военно-учетных документов произошел сбой и приложение "Резерв+" не открывается, это не является основанием для отсрочки. Технические сбои в приложении "Резерв+" не избавляют мужчин от штрафов за отсутствие военного билета. За нарушение правил учета придется заплатить до 25 тысяч гривен, поэтому украинцам нужно срочно сгенерировать документ через "Дію" или носить с собой бумажную копию с QR-кодом, чтобы было что показать вместо приложения.

Об этом сообщает "Дія", передает Новини.LIVE.

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Чем можно заменить приложение Резерв+ при проблемах с входом

Из-за регулярных обновлений приложения для обеспечения его безопасной работы и добавления новых функций программа "Резерв+" регулярно выдает системные ошибки, не позволяя военнообязанным авторизоваться или обновить свой цифровой статус.

В то же время технические проблемы приложения никоим образом не отменяют строгие законодательные требования периода мобилизации. Все граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны постоянно иметь при себе военно-учетный документ (ВОД).

Его необходимо предъявлять по первому требованию уполномоченных представителей территориальных центров комплектования, сотрудников полиции, а также служащих Государственной пограничной службы, если лицо находится на пунктах пропуска, в контролируемых пограничных районах или полосах.

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Отсутствие военного билета во время уличного контроля расценивается как прямое нарушение законодательства об обороне и мобилизационной подготовке в особый период. Согласно статье 210-1 Кодекса об административных правонарушениях Украины, за такой проступок на гражданина налагается серьезный штраф.

Его размер составляет от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов, что в денежном эквиваленте равно от 17 000 до 25 000 гривен.

Чтобы избежать административной ответственности из-за внезапных сбоев в "Резерв+", необходимо подготовить альтернативные варианты. В таких случаях подойдет сохраненная на смартфоне PDF-версия военно-учетного документа или его обычная распечатанная версия.

Главное требование к обоим форматам — наличие сгенерированного QR-кода, который должен быть четко виден и легко сканироваться при проверке, ведь без него электронная выписка полностью теряет свою юридическую силу.

Как в приложении "Дія" сгенерировать свой электронный военный билет

Процедура создания электронного военного билета здесь займет всего несколько минут. Для этого гражданину необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). После успешного входа нужно найти в меню услуг раздел "Военно-учетный документ", нажать кнопку "Подать заявление", тщательно проверить отображенные данные и заверить окончательный запрос своей электронной подписью.

Сформированная официальная выписка автоматически появится в кабинете гражданина, а уже оттуда её можно мгновенно загрузить на устройство или отправить на печать.

Новини.LIVE поясняли, что уведомления в приложении "Резерв+" об отправке повестки по почте носят исключительно информационный характер и не считаются фактом официальной вручки повестки. Эта функция активируется пользователем добровольно, а административная ответственность за неявку наступает исключительно в случае игнорирования бумажной повестки.

В то же время электронный военно-учетный документ в формате PDF, сгенерированный через "Резерв+", имеет полную юридическую силу даже при отсутствии фотографии. Действующие нормы прямо разрешают использовать такую цифровую выписку, если оцифрованная фотография лица в настоящее время отсутствует в реестрах.