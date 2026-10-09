Не працює Резерв+: що робити в таких випадках при перевірці ТЦК

Робота працівників ТЦК та СП під час патрулювання. Фото: кадр з відео

Якщо сталося так, що під час перевірки військово-облікових документів стався збій і застосунок "Резерв+" не відкривається, то це не аргумент для групи поовіщення. Технічні збої у застосунку "Резерв+" не рятують чоловіків від штрафів за відсутність військового квитка. За порушення правил обліку доведеться сплатити до 25 тисяч гривень, тому українцям треба терміново згенерувати документ через "Дію" або носити з собою паперову копію з QR-кодом, щоб мати що показати замість застосунку.

Про це повідомляє "Дія", передає Новини.LIVE.

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Чим можна замінити застосунок "Резерв+" при проблемах зі входом

Через регулярні оновлення застосунку для безпечної роботи та додавання нових функцій, програма "Резерв+" регулярно видає системні помилки, не дозволяючи військовозобов'язаним авторизуватися або оновити свій цифровий статус.

Водночас технічні проблеми застосунку жодним чином не скасовують суворі законодавчі вимоги періоду мобілізації. Усі громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані постійно мати при собі військово-обліковий документ (ВОД).

Його необхідно пред'являти на першу вимогу уповноважених представників територіальних центрів комплектування, співробітників поліції, а також службовців Державної прикордонної служби, якщо особа перебуває на пунктах пропуску, у контрольованих прикордонних районах чи смугах.

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Відсутність військового квитка під час вуличного контролю розцінюється як пряме порушення законодавства про оборону та мобілізаційну підготовку в особливий період. Згідно зі статтею 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення України, за такий проступок на громадянина накладається серйозний штраф.

Його розмір становить від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів, що у грошовому еквіваленті дорівнює від 17 000 до 25 000 гривень.

Аби уникнути адміністративної відповідальності через раптові збої в "Резерв+", треба підготувати альтернативні варіанти. У таких випадках спрацює збережена на смартфон PDF-версія військово-облікового документа або ж його звичайна роздрукована версія.

Головна вимога до обох форматів — це аби була наявність згенерованого QR-коду, який має бути чітко видно та легко скануватися при перевірці, адже без нього електронний витяг повністю втрачає свою юридичну силу.

Як в "Дія" згенерувати свій е-ВОД

Процедура створення електронного військового квитка тут займе лише кілька хвилин. Для цього громадянину необхідно авторизуватися у своєму особистому кабінеті на сайті за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Після успішного входу потрібно знайти в меню послуг розділ "Військово-обліковий документ", натиснути кнопку "Подати заяву", ретельно перевірити відображені дані та засвідчити фінальний запит своїм електронним підписом.

Сформований офіційний витяг автоматично з'явиться у кабінеті громадянина, а вже звідти його можна миттєво завантажити на пристрій чи відправити на друк.

Новини.LIVE пояснювали, що сповіщення в додатку "Резерв+" про відправлення повістки поштою мають суто інформаційний характер і не вважаються фактом офіційного вручення виклику. Ця функція активується користувачем добровільно, а адміністративна відповідальність за неявку настає виключно у разі ігнорування паперової повістки.

Водночас електронний військово-обліковий документ у форматі PDF, згенерований через "Резерв+", має повну юридичну силу навіть за відсутності фотокартки. Чинні норми прямо дозволяють використовувати такий цифровий витяг, якщо відцифроване фото особи наразі відсутнє в реєстрах.