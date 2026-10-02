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Главная Мобилизация Резерв+ приостанавливает оформление отсрочек по инвалидности

Резерв+ приостанавливает оформление отсрочек по инвалидности

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2 октября 2026 15:25
Резерв+ не предоставляет отсрочку по инвалидности до 4 октября
Приложение Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Приложение "Резерв+" временно приостанавливает формирование отсрочек по инвалидности в связи с обновлением баз данных Министерства социальной политики. Ограничения продлятся несколько суток, начиная с 14:30 2 октября. По предварительным данным, полноценный доступ к функционалу планируется восстановить 4 октября после 16:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Резерв+ не будет выдавать отсрочки по инвалидности до 4 октября

Процесс обновления систем начнется 2 октября ровно в 14:30. По прогнозам разработчиков, вынужденные неудобства продлятся несколько суток. Ожидается, что функционал снова заработает 4 октября после 16:00. Об успешном завершении технических мероприятий пользователям пообещали сообщить дополнительно.

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Предупреждение об ограничениях. Фото: скриншот

Ограничения коснутся исключительно тех граждан, которые будут пытаться сгенерировать статус по причине собственной инвалидности, а также инвалидности своих детей или родителей.

Специалисты настоятельно рекомендуют украинцам не пытаться перезагрузить систему путем выхода из учетной записи. Повторная авторизация в «Резерв+» во время проведения технических работ никоим образом не восстановит доступ к услугам, поэтому пользователей призывают просто оставаться в приложении в авторизованном состоянии и дождаться завершения работ.

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В то же время разработчики успокаивают военнообязанных, которые уже успели оформить необходимые статусы ранее. Если сведения о наличии отсрочки или медицинские данные уже успешно синхронизированы и отображаются в вашем электронном военно-учетном документе, они никуда не исчезнут. Вся ранее сгенерированная информация надежно сохранится в профиле, несмотря на временное отключение связи с базами Минсоцполитики.

Также Новини.LIVE сообщали, что если в приложении "Резерв+" ошибочно отображается статус "в розыске" даже после истечения сроков административного наказания, обращаться в ТЦК необязательно. Исправить эту ошибку можно удаленно через специальную функцию обращений в самом приложении.

В то же время юристы напоминают, что мужчины с оформленной отсрочкой или бронной все равно обязаны постоянно носить с собой военно-учетный документ. Одного лишь факта установленного на телефоне приложения "Резерв+" для проверки недостаточно. Необходимо иметь загруженный электронный документ с QR-кодом или его бумажную копию.

военный учет мобилизация отсрочка Резерв+
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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