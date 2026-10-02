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Головна Мобілізація Резерв+ призупиняє оформлення відстрочок по інвалідності

Резерв+ призупиняє оформлення відстрочок по інвалідності

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2 жовтня 2026 15:25
Резерв+ тимчасово не видає відстрочки по інвалідності до 4 жовтня
Застосунок Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Застосунок "Резерв+" тимчасово призупиняє генерацію відстрочок по інвалідності через оновлення баз Міністерства соціальної політики. Обмеження триватимуть кілька діб, починаючи з 14:30 2 жовтня. За попередніми даними, повноцінний доступ до функціонала планують повернути 4 жовтня після 16:00.

Про це попередили в пресслужбі Міноборони України, передає Новини.LIVE.

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Резерв+ не видаватиме відстрочок по інвалідності до 4 жовтня

Процес оновлення систем стартує 2 жовтня рівно о 14:30. За прогнозами розробників, вимушені незручності триватимуть кілька діб. Очікується, що функціонал знову запрацює 4 жовтня після 16:00. Про успішне завершення технічних заходів користувачам пообіцяли повідомити додатково.

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Попередження про обмеження. Фото: скриншот

Обмеження торкнуться виключно тих громадян, які намагатимуться згенерувати статус через власну інвалідність, а також через інвалідність своїх дітей чи батьків.

Фахівці наполегливо радять українцям не намагатися перезавантажити систему шляхом виходу з облікового запису. Повторна авторизація в "Резерв+" під час проведення технічних робіт жодним чином не відновить доступ до послуг, тому користувачів закликають просто залишатися залогіненими у застосунку та дочекатися завершення робіт.

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Водночас розробники заспокоюють військовозобов'язаних, які вже встигли оформити необхідні статуси раніше. Якщо відомості про наявність відстрочки або медичні дані вже успішно підтягнулися та відображаються у вашому електронному військово-обліковому документі, вони нікуди не зникнуть. Уся раніше згенерована інформація надійно збережеться у профілі попри тимчасове відключення зв'язку з базами Мінсоцполітики.

Також Новини.LIVE інформували, що якщо в застосунку "Резерв+" помилково відображається статус "у розшуку" навіть після закінчення строків для адміністративного покарання, йти до ТЦК необов'язково. Виправити цю помилку можна дистанційно через спеціальну функцію звернень у самому додатку.

Водночас юристи нагадують, що чоловіки з оформленою відстрочкою або бронею все одно зобов'язані постійно носити із собою військово-обліковий документ. Самого лише факту встановленого на телефоні "Резерв+" для перевірки недостатньо. Потрібно мати завантажений електронний документ з QR-кодом або його паперову копію.

військовий облік мобілізація відстрочка Резерв+
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан

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