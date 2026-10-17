Как снять статус в розыске в Резерв+ после оформления отсрочки

Предупреждение о нарушении учета. Фото: Новини.LIVE

Оформленная отсрочка от мобилизации не является гарантией удаления статуса «в розыске» из электронных баз данных. Если ТЦК зафиксировал игнорирование повестки до того, как человек получил иммунитет, военнообязанному придется самостоятельно инициировать закрытие дела.

Об этом сообщили юристы портала ASAP Адвокат, передает Новини.LIVE.

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Отсрочка не снимает автоматически все предыдущие нарушения, связанные с воинским учетом

По логике Министерства обороны, защита от мобилизации действует только на будущее, поэтому военкоматы не обязаны автоматически отменять предыдущие запросы в полицию после обновления статуса гражданина.

Какой срок у ТЦК для привлечения гражданина к ответственности

Согласно части девятой статьи 38 КоАП, в особый период административные взыскания по статьям 210 и 210-1 могут налагаться исключительно в течение трех месяцев с момента их выявления и не позднее одного года со дня совершения.

Если за эти три месяца военкомат не успел выписать штраф, вступает в силу пункт 7 части первой статьи 247 КоАП. Эта норма категорически запрещает возбуждать производство, а уже возбужденное требует закрыть в связи с истечением сроков наложения взыскания.

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Как законно снять розыск из базы "Оберег"

Несмотря на истечение сроков, система не снимает статус "в розыске" автоматически. Чтобы отменить запрос в полицию, военнообязанный или его адвокат должны официально истребовать из ТЦК материалы дела.

Письменное заявление должно содержать требование предоставить копию повестки, доказательства её надлежащего вручения, квалификацию нарушения и информацию о текущем состоянии производства. Документ, в свою очередь, следует зарегистрировать через канцелярию или отправить заказным письмом с описью вложения.

Если полученные материалы подтвердят, что срок давности действительно истек, заявитель требует закрытия дела и обновления данных в реестре "Оберег". Дополнительным аргументом защиты является отсутствие подписи на почтовом уведомлении. Поэтому, если повестка не была оформлена надлежащим образом, это становится самостоятельным основанием для отмены любых претензий.

Новини.LIVE сообщали, что "Резерв+" закрыл доступ для пользователей смартфонов с расширенными настройками. То есть приложение больше не запускается на устройствах с root-правами и правами суперпользователя. Разработчики пошли на такой шаг в целях кибербезопасности и защиты баз персональных данных от утечек.

Между тем украинцы с судимостью, попавшие в списки розыска ТЦК за игнорирование вызовов, имеют шанс аннулировать этот статус и не платить штраф в размере 8500 гривен. Юристы предостерегают от поспешной оплаты квитанции, ведь это автоматически означает признание нарушения.