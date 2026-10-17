Як зняти статус у розшуку в Резерв+ після оформлення відстрочки

Попередження про порушення обліку. Фото: Новини.LIVE

Оформлена відстрочка від мобілізації не є гарантією зникнення статусу "у розшуку" з електронних баз. Якщо ТЦК зафіксував ігнорування повістки до того, як людина отримала імунітет, військовозобов'язаному доведеться самостійно ініціювати закриття справи.

Про це повідомили юристи порталу ASAP Адвокат, передає Новини.LIVE.

Реклама

Відстрочка не знімає автоматично усі попередні порушення щодо військового обліку

За логікою Міністерства оборони, захист від мобілізації працює лише на майбутнє, тому військкомати не зобов'язані автоматично скасовувати попередні запити до поліції після оновлення статусу громадянина.

Який дедлайн має ТЦК для притягнення до відповідальності громадянина

Згідно з частиною дев'ятою статті 38 КУпАП, в особливий період адміністративні стягнення за статтями 210 та 210-1 можуть накладатися виключно протягом трьох місяців із моменту їх виявлення і не пізніше одного року з дня вчинення.

Якщо за ці три місяці військкомат не встиг виписати штраф, починає діяти пункт 7 частини першої статті 247 КУпАП. Ця норма категорично забороняє розпочинати провадження, а вже відкрите вимагає закрити у зв'язку із закінченням строків накладення стягнення.

Читайте також:

Як законно зняти розшук з бази "Оберіг"

Попри сплив строків, система не знімає статус "у розшуку" автоматично. Щоб скасувати запит до поліції, військовозобов'язаний або його адвокат мають офіційно витребувати з ТЦК матеріали справи.

Письмова заява повинна містити вимогу надати копію повістки, докази її належного вручення, кваліфікацію порушення та інформацію про поточний стан провадження. Документ натомість слід реєструвати через канцелярію або надсилати рекомендованим листом з описом вкладення.

Якщо отримані матеріали підтвердять, що термін давності справді минув, заявник вимагає закриття справи та актуалізації даних у реєстрі "Оберіг". Додатковим аргументом захисту є відсутність підпису на поштовому повідомленні. Тому якщо виклик не був оформлений належним чином, це стає самостійною підставою для скасування будь-яких претензій.

Новини.LIVE інформували, що "Резерв+" закрив вхід для користувачів смартфонів із розширеними налаштуваннями. Тобто додаток більше не запускається на пристроях із root-правами та правами суперкористувача. Розробники пішли на такий крок задля кібербезпеки та захисту персональних баз від витоків.

Тим часом українці із судимістю, які потрапили до списків розшуку ТЦК за ігнорування викликів, мають шанс анулювати цей статус і не віддавати 8500 гривень штрафу. Правники застерігають від поспішної оплати квитанції, адже це автоматично означає визнання порушення.