Резников объяснил, при каких условиях возможна мобилизация женщин

Резников: у женщин лучше реакция при управлении дронами
Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что перед тем, как обсуждать вопрос о мобилизации женщин, страна должна сначала внедрить систему общенациональной военной подготовки. Он считает, что окончательное решение возможно только после достижения широкого общественного консенсуса и внесения соответствующих изменений в законодательство.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Телеграф".
Резников предложил решение
По словам бывшего министра обороны, Украина должна изучить опыт не только Израиля, но и Дании, Швеции, Норвегии и Нидерландов. В перспективе привлечение женщин к системе обороны может существенно увеличить мобилизационный ресурс страны.
Также Резников отметил, что речь не идет о немедленной мобилизации всех женщин. Он предлагает сначала создать систему общенациональной подготовки, после чего общество должно достичь консенсуса относительно таких изменений. Только тогда соответствующий законопроект или изменения в законодательство могут быть внесены на рассмотрение парламента.
Резников считает, что мобилизация женщин — это вопрос будущего
Экс-министр заявил, что гендерно-нейтральная воинская обязанность — это вопрос долгосрочной перспективы, поскольку Россия и в дальнейшем будет оставаться соседом Украины и представлять угрозу.
"НАТО не даст нам гарантий! Не даст ни одно соглашение, которое подпишут в Кремле даже условно под гарантии западного мира. Единственная гарантия нашей безопасности — это мы сами", — подчеркнул Резников.
Экс-министр обратил внимание на то, что женщины могут эффективно выполнять не только тыловые функции. По словам Резникова, исследования свидетельствуют о более быстрой реакции и лучше развитом периферическом зрении у женщин, что, в частности, может быть преимуществом при управлении беспилотниками.
Также Резников считает, что в семье с детьми не могут быть одновременно мобилизованы оба родителя.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об обновленных правилах бронирования военнообязанных работников критически важных предприятий.
Также Новини.LIVE писал о возможности для мобилизованных военнослужащих перейти на контрактную форму службы. Это позволяет выбрать конкретное подразделение и предусматривает дополнительные финансовые выплаты.