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Главная Мобилизация Резников: у женщин лучше реакция при управлении дронами

Резников: у женщин лучше реакция при управлении дронами

Ua ru
7 сентября 2026 12:47
Резников объяснил, при каких условиях возможна мобилизация женщин
Алексей Резников. Фото: кадр из видео

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что перед тем, как обсуждать вопрос о мобилизации женщин, страна должна сначала внедрить систему общенациональной военной подготовки. Он считает, что окончательное решение возможно только после достижения широкого общественного консенсуса и внесения соответствующих изменений в законодательство.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Телеграф".

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Обучение обращению с дроном. Фото: 132-й отдельный батальон территориальной обороны ВСУ

Резников предложил решение

По словам бывшего министра обороны, Украина должна изучить опыт не только Израиля, но и Дании, Швеции, Норвегии и Нидерландов. В перспективе привлечение женщин к системе обороны может существенно увеличить мобилизационный ресурс страны.

Также Резников отметил, что речь не идет о немедленной мобилизации всех женщин. Он предлагает сначала создать систему общенациональной подготовки, после чего общество должно достичь консенсуса относительно таких изменений. Только тогда соответствующий законопроект или изменения в законодательство могут быть внесены на рассмотрение парламента.

Резников считает, что мобилизация женщин — это вопрос будущего

Экс-министр заявил, что гендерно-нейтральная воинская обязанность — это вопрос долгосрочной перспективы, поскольку Россия и в дальнейшем будет оставаться соседом Украины и представлять угрозу.

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"НАТО не даст нам гарантий! Не даст ни одно соглашение, которое подпишут в Кремле даже условно под гарантии западного мира. Единственная гарантия нашей безопасности — это мы сами", — подчеркнул Резников.

Экс-министр обратил внимание на то, что женщины могут эффективно выполнять не только тыловые функции. По словам Резникова, исследования свидетельствуют о более быстрой реакции и лучше развитом периферическом зрении у женщин, что, в частности, может быть преимуществом при управлении беспилотниками.

Также Резников считает, что в семье с детьми не могут быть одновременно мобилизованы оба родителя.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об обновленных правилах бронирования военнообязанных работников критически важных предприятий.

Также Новини.LIVE писал о возможности для мобилизованных военнослужащих перейти на контрактную форму службы. Это позволяет выбрать конкретное подразделение и предусматривает дополнительные финансовые выплаты.

Алексей Резников ВСУ армия война в Украине мобилизация женщин
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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