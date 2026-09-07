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Головна Мобілізація Резніков: у жінок краща реакція у керуванні дронами

Резніков: у жінок краща реакція у керуванні дронами

Ua ru
7 вересня 2026 12:47
Резніков пояснив, за яких умов можлива мобілізація жінок
Олексій Резніков. Фото: кадр з відео

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що перед будь-якою дискусією про мобілізацію жінок країна має спочатку запровадити систему загальнонаціональної військової підготовки. Він вважає, що остаточне рішення можливе лише після широкого суспільного консенсусу та внесення відповідних змін до законодавства.

Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на "Телеграф".

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Навчання поводженню з дроном. Фото: 132 окремий батальйон територіальної оборони ЗСУ

Резніков запропонував рішення

За словами колишнього міністра оборони, Україна має вивчити досвід не лише Ізраїлю, а й Данії, Швеції, Норвегії та Нідерландів. У перспективі залучення жінок до системи оборони може суттєво збільшити мобілізаційний ресурс країни.

Також Резніков зазначив, що не йдеться про негайну мобілізацію всіх жінок. Він пропонує спочатку створити систему загальнонаціональної підготовки, після чого суспільство має досягти консенсусу щодо таких змін. Лише тоді відповідний законопроєкт або зміни до законодавства можуть бути внесені на розгляд парламенту.

Резніков вважає, що мобілізація жінок — це питання майбутнього

Ексміністр заявив, що гендерно нейтральний військовий обов'язок є питанням довгострокової перспективи, оскільки Росія й надалі залишатиметься сусідом України та нестиме загрозу.

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"Не дасть нам гарантії НАТО! Не дасть жодна угода, яку підпишуть у Кремлі навіть умовно під гарантії Західного світу. Єдина гарантія нашої безпеки — це ми самі", — наголосив Резніков.

Ексміністр звернув увагу на те, що жінки можуть ефективно виконувати не лише тилові функції. За словами Резнікова, дослідження свідчать про швидшу реакцію та краще розвинений периферичний зір у жінок, що, зокрема, може бути перевагою під час керування безпілотниками.

Також Резніков вважає що в родині з дітьми не можуть бути одночасно мобілізовані обидва з батьків.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про оновлені правила бронювання військовозобов'язаних працівників критично важливих підприємств.

Також Новини.LIVE писав про можливість для мобілізованих військовослужбовців перейти на контрактну форму служби. Це дозволяє обрати конкретний підрозділ та передбачає додаткові фінансові виплати.

Олексій Резніков ЗСУ армія війна в Україні мобілізація жінок
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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