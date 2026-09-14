Как зарегистрировать ребенка, если отец военнослужащий и находится на фронте

Оформление документов. Фото: коллаж Новини.LIVE

Оформить свидетельство о рождении ребенка можно и без физического присутствия отца, находящегося на фронте. Законодательство разрешает командирам подразделений заверять документы. Для официальной регистрации брака достаточно обращения матери через сервис «еМалятко», ГРАГС или ЦНАП в первый месяц жизни младенца.

Об этом сообщает Черновицкий ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Как оформить свидетельство о рождении ребенка, если его отец находится на фронте

Государство предусмотрело несколько правовых механизмов, которые позволяют семьям военнослужащих решить этот вопрос дистанционно.

Для семей, чей брак официально зарегистрирован, процесс максимально упрощен. Физическое присутствие мужа в учреждении не требуется. Подать необходимый пакет документов может непосредственно мать, кто-либо из родственников или другое уполномоченное лицо.

Сделать это можно через государственный цифровой сервис "еМалятко", обратившись в Центр предоставления административных услуг (ЦНАУ) или в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАГС). Уполномоченному лицу достаточно иметь при себе свой паспорт, медицинское подтверждение факта рождения ребенка и свидетельство о браке.

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Другой порядок действует для пар, не состоящих в официальном браке. В таком случае для внесения данных в свидетельство требуется заявление о признании отцовства. Если военнослужащий находится в районе ведения боевых действий и не имеет доступа к гражданскому нотариусу, закон наделяет правом заверения документов командира его подразделения. Заверенное командиром заявление об отцовстве или доверенность можно отправить по почте или передать в регистрирующий орган другим удобным способом.

Если нет времени на получение документа

Бывают ситуации, когда оперативно получить даже такой документ с передовой невозможно. В таких обстоятельствах сведения об отце заносятся в свидетельство исключительно по словам матери. В дальнейшем, когда у военнослужащего появится такая возможность, отцовство можно будет установить по стандартной официальной процедуре, после чего в свидетельство о рождении ребенка просто внесут соответствующие юридические изменения.

Новини.LIVE также писали о том, что за мобилизованными работниками сохраняются их рабочие места. Поэтому трудовой договор на время службы просто приостанавливают на основании справки или выписки из приказа ТЦК. Для индивидуальных предпринимателей действуют отдельные гарантии.

В то же время в 2026 году так называемую «боевую» повестку (мобилизационное распоряжение) военнообязанному теперь также могут отправить заказным письмом по почте. Если человек уже прошел медкомиссию и признан годным, неявка по такому вызову без уважительных причин влечет за собой уже не административный штраф, а реальную уголовную ответственность.