Як зареєструвати дитину, якщо батько військовослужбовець і на фронті

Оформлення документів. Фото: колаж Новини.LIVE

Оформити свідоцтво про народження дитини можна й без фізичної присутності батька, який перебуває на фронті. Законодавство дозволяє командирам підрозділів посвідчувати документи. Для офіційного шлюбу достатньо звернення матері через сервіс "єМалятко", ДРАЦС або ЦНАП у перший місяць життя немовляти.

Про це повідомляє Чернівеьцкий ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Як оформити свідоцтво про народження дитини, якщо її батько на фронті

Держава передбачила кілька правових механізмів, які дозволяють родинам військовослужбовців вирішити це питання дистанційно.

Для сімей, чий шлюб офіційно зареєстрований, процес є максимально спрощеним. Фізична присутність чоловіка в установі не вимагається. Подати необхідний пакет документів може безпосередньо матір, хтось із родичів або інша уповноважена особа.

Зробити це можна через державний цифровий сервіс "єМалятко", звернувшись до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС). Уповноваженій особі достатньо мати при собі власний паспорт, медичне підтвердження факту народження дитини та свідоцтво про шлюб.

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Інший алгоритм діє для пар, які не перебувають в офіційному шлюбі. У такому разі для внесення даних до свідоцтва потрібна заява про визнання батьківства. Якщо військовослужбовець перебуває в районі ведення бойових дій і не має доступу до цивільного нотаріуса, закон наділяє правом посвідчення документів командира його підрозділу. Засвідчену командиром заяву щодо батьківства або довіреність можна надіслати поштою чи передати до реєструючого органу іншим зручним шляхом.

Якщо немає часу на отримання документа

Трапляються ситуації, коли оперативно отримати навіть такий документ з передової неможливо. За таких обставин відомості про батька записуються до свідоцтва виключно зі слів матері. Надалі, коли військовий матиме таку можливість, батьківство можна буде встановити за стандартною офіційною процедурою, після чого до свідоцтва про народження дитини просто внесуть відповідні юридичні зміни.

Новини.LIVE також писали про те, що за мобілізованими працівниками зберігаються їхні робочі місця. Тому трудовий договір на час служби просто призупиняють на підставі довідки чи витягу з наказу ТЦК. Для ФОПів діють окремі гарантії.

Водночас у 2026 році так звану "бойову" повістку (мобілізаційне розпорядження) військовозобов'язаному тепер також можуть надіслати рекомендованим листом поштою. Якщо людина вже пройшла медкомісію і визнана придатною, неявка за таким викликом без поважних причин тягне за собою вже не адміністративний штраф, а реальну кримінальну відповідальність.