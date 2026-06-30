Розыск педагога за непрохождение ВВК без повестки является незаконным

Военно-медицинская комиссия, проверка документов группой оповещения ТЦК. Фото: Українське радіо, УНІАН

Любомир Кучер Редактор, юрист

Непрохождение военно-врачебной комиссии является нарушением военного учета. За это территориальный центр комплектования может объявить гражданина в розыск. Однако если у гражданина есть отсрочка, например, на время работы в школе, его не имеют права разыскивать.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Санкции ТЦК в отношении нарушителей учета

Территориальный центр комплектования имеет право применять к нарушителям военного учета различные санкции. Первой из них является штраф, размер которого в военное время составляет минимум 17 тысяч гривен.

Если же нарушитель не уплатит штраф вовремя, в установленный законом срок, против него будут применены следующие санкции. Это, в частности, объявление в розыск.

Граждан, объявленных в розыск, имеет право задерживать Национальная полиция. Это, в частности, возможно во время проверки документов группой оповещения ТЦК.

Розыск при отсрочке незаконен

К юристам обратился гражданин, работающий в школе. У мужчины есть отсрочка по педагогической должности.

Гражданин рассказал, что ТЦК объявил его в розыск из-за непрохождения военно-врачебной комиссии, и поинтересовался, законно ли такое действие центра комплектования. Юристы объяснили, что в такой ситуации объявлять мужчину в розыск не имели права.

Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Этот розыск незаконен. Если не поступала повестка и гражданин не был признан ограниченно годным, то его не имели права объявлять в розыск. Кроме того, в соответствии с пунктом 63 постановления КМУ № 560, при наличии отсрочки ТЦК не имеет права направлять гражданина на медицинский осмотр".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что розыск ТЦК можно отменить через приложение "Резерв+".

Территориальный центр комплектования имеет право объявлять нарушителей воинского учета в розыск. Снять себя с розыска можно удаленно, через приложение "Резерв+". Но в некоторых случаях все же придется идти в ТЦК.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что розыск ТЦК имеет определенный срок действия.

В Украине военнообязанные граждане могут оказаться в розыске ТЦК в случае нарушений воинского учета. Однако этот розыск имеет определенный срок действия, хотя и не снимается автоматически.