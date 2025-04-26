Отсрочка от мобилизации в мае 2025 — сколько в ТЦК длится рассмотрение заявления

Заявление на отсрочку — как долго длится рассмотрение в ТЦК
В Украине некоторые категории военнообязанных граждан, при наличии соответствующих оснований, имеют право оформить отсрочку от мобилизации. Сейчас большинство украинцев может это сделать, подав заявление вместе с соответствующими документами в ТЦК и СП. Рассмотрение в территориальном центре комплектования имеет определенные сроки, регламентированные законодательством.
Сколько именно длится рассмотрение заявления на отсрочку от мобилизации в ТЦК, объяснил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".
Какие сроки рассмотрения заявления на отсрочку от мобилизации
Так, правозащитник отметил, что сроки рассмотрения заявления об отсрочке определены п. 60 постановления Кабинета Министров Украины №560 от 16 мая 2024 года.
В документе указано, что комиссия ТЦК должна изучить заявление и подтверждающие документы, оценить их законность. При необходимости комиссия может обратиться в соответствующие органы государственной власти или другие государственные органы для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку.
Таким образом заявление и документы военнообязанного в ТЦК должны рассмотреть в течение семи календарных дней с даты поступления.
Однако, если был осуществлен запрос в государственные органы с целью проверки информации сроки могут быть увеличены до 15 дней. Постановление предусматривает, что срок 15 суток не может быть превышен.
Если в течение этого времени ТЦК так и не получил ответ на запрос, комиссия обязана принять решение на основе документов, предоставленных заявителем. Об отсутствии ответа от органа государственной власти, другого государственного органа на запрос отмечается в решении комиссии, которое оформляется протоколом.
Как должно выглядеть заявление об отсрочке
Напомним, что отсрочка предоставляется военнообязанным по основаниям, определенным ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Образец заявления об отсрочке содержится в том же постановлении №560, а именно в приложении 4 в редакции Постановления КМУ № 930 от 16.08.2024.
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