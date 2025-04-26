Отсрочка от мобилизации в мае 2025 — сколько в ТЦК длится рассмотрение заявления

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

В Украине некоторые категории военнообязанных граждан, при наличии соответствующих оснований, имеют право оформить отсрочку от мобилизации. Сейчас большинство украинцев может это сделать, подав заявление вместе с соответствующими документами в ТЦК и СП. Рассмотрение в территориальном центре комплектования имеет определенные сроки, регламентированные законодательством.

Сколько именно длится рассмотрение заявления на отсрочку от мобилизации в ТЦК, объяснил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

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Какие сроки рассмотрения заявления на отсрочку от мобилизации

Так, правозащитник отметил, что сроки рассмотрения заявления об отсрочке определены п. 60 постановления Кабинета Министров Украины №560 от 16 мая 2024 года.

В документе указано, что комиссия ТЦК должна изучить заявление и подтверждающие документы, оценить их законность. При необходимости комиссия может обратиться в соответствующие органы государственной власти или другие государственные органы для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку.

Таким образом заявление и документы военнообязанного в ТЦК должны рассмотреть в течение семи календарных дней с даты поступления.

Однако, если был осуществлен запрос в государственные органы с целью проверки информации сроки могут быть увеличены до 15 дней. Постановление предусматривает, что срок 15 суток не может быть превышен.

Если в течение этого времени ТЦК так и не получил ответ на запрос, комиссия обязана принять решение на основе документов, предоставленных заявителем. Об отсутствии ответа от органа государственной власти, другого государственного органа на запрос отмечается в решении комиссии, которое оформляется протоколом.

Работники ТЦК изучают документы военнообязанного. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

Как должно выглядеть заявление об отсрочке

Напомним, что отсрочка предоставляется военнообязанным по основаниям, определенным ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Образец заявления об отсрочке содержится в том же постановлении №560, а именно в приложении 4 в редакции Постановления КМУ № 930 от 16.08.2024.

Образец заявления об отсрочке. Фото: inseinin.com.ua

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