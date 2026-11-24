ЭКОПФО для военнослужащих в 2026 году. Фото: коллаж Новини.LIVE

Диагноз в медицинской карте сам по себе не предоставляет военнослужащему группу инвалидности, а неточная формулировка со стороны ВЛК и ЭКОПФО может повлиять в будущем на его пенсию и единовременное пособие. Важно знать, что нужно проверить в справке о травме, когда вместо группы указывают проценты, и какие новые правила вступают в силу с конца 2026 года.

Об этом сообщила юрист Елизавета Коробейникова, передает Новини.LIVE.

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Что следует сверить в документах ещё до направления в ЭКОПФО

Если справка об обстоятельствах травмы противоречит постановлению ВЛК, прежде всего следует сделать копии документов и проверить три вещи:

дату и место получения травмы — во всех документах они должны совпадать; описание самих обстоятельств — совпадает ли оно в справке и служебных документах; формулировку причинно-следственной связи — в постановлении ВЛК и медицинских записях.

Далее нужно понять, где именно допущена ошибка. Справку исправляет воинская часть, которая её выдала, а вот формулировку в постановлении изменяет исключительно ВЛК. Обращаться за исправлением следует именно в тот орган, который обладает соответствующими полномочиями.

Если в фамилии или дате закралась обычная опечатка, её исправит тот орган, который выдал документ. Но таким образом не удастся переписать спорное заключение ВЛК относительно связи травмы, ранения или болезни со службой. В случае несогласия с решением необходимо собрать медицинские и служебные доказательства и, если есть основания, подать жалобу на постановление.

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После увольнения из ВСУ документы для установления или пересмотра причинно-следственной связи можно передать через ТЦК и СП. Это разрешает пункт 21.13 Положения № 402. Другой законный способ — обратиться напрямую в соответствующую штатную ВЛК лично или через представителя. При этом не стоит путать заявление об установлении или пересмотре причинно-следственной связи с жалобой на постановление ВЛК, ведь для административного обжалования закон устанавливает отдельные сроки.

Как формулировки в постановлении ВЛК влияют на выплаты и пенсию

Саму причинно-следственную связь определяет исключительно военно-медицинская комиссия в пределах своих полномочий. В её постановлении может быть указано, что травма или заболевание связаны с защитой Родины, с исполнением обязанностей военной службы или с прохождением службы.

Именно эти формулировки лежат в основе причины инвалидности. Вместе с другими условиями она может влиять на право получить единовременное денежное пособие, его сумму, а также на размер пенсии по инвалидности.

Наличие определенного диагноза само по себе еще не означает автоматическое присвоение группы инвалидности, поскольку экспертная комиссия оценивает реальное состояние человека по критериям Порядка № 1338. То есть она изучает медицинские документы, данные о лечении и реабилитации и оценивает, насколько стойкие нарушения мешают в повседневной жизни и какая поддержка необходима.

В частности, проверяют, может ли человек самостоятельно обслуживать себя и передвигаться, а для заболеваний и состояний из специального перечня применяют отдельные критерии и требования к медицинским записям.

По итогам такой оценки комиссия может определить один из двух показателей:

группу инвалидности — показывает, насколько устойчиво ограничена жизнедеятельность человека;

степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах — её устанавливают, если для этого есть основания.

Получив выписку, обязательно проверьте результат. Согласно пункту 40 Порядка № 1338 по одной причине, установленной ВЛК или другой соответствующей комиссией, может быть назначено только одно — либо группа, либо процент, но не оба варианта вместе.

Новые правила конца 2026 года

С 4 ноября 2026 года в приложении 4 к Порядку № 1338 вступил в силу специальный справочник. Он напрямую связывает решения ВЛК, медицинских военно-врачебных комиссий и врачебно-экспертных комиссий о причинно-следственной связи с конкретными причинами инвалидности. Именно поэтому все расхождения между постановлением и справкой о травме важно выявить еще до начала оценки.

А с 4 декабря 2026 года, после принятия постановления № 1359, обновленный пункт 23 Порядка разрешил указывать сразу две причины инвалидности.

Конкретное сочетание определяется в следующих случаях:

у человека одновременно имеется постановление ВЛК, МВЛК или ЛЭК о причинно-следственной связи и документ Комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

одной из причин является инвалидность с детства, заболевание или другие нарушения здоровья, связанные с лишением личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Новини.LIVE сообщали, что в Украине заменили старые медицинские комиссии на экспертные группы, которые оценивают, как человек может жить и работать после ранений, ведь именно от их решения зависят пенсия, льготы и выплаты для военных. А в случае давления, ошибок или игнорирования диагнозов заключение такой группы можно обжаловать и потребовать повторного рассмотрения.

Отдельно правительство позаботилось и о добровольцах территориальных общин. В частности, 11 ноября 2026 года Кабмин принял решение, которым упростил для них подачу документов. До этого бойцы ДФТГ не могли нормально оформить статус человека с инвалидностью вследствие войны, поскольку их справки не соответствовали общим правилам.