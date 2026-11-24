ЕКОПФО для військових у 2026 році. Фото: колаж Новини.LIVE

Діагноз у медкартці сам собою не дає військовому групу інвалідності, а неточне формулювання від ВЛК та ЕКОПФО може вплинути в майбутньому на його пенсію й одноразову допомогу. Важливо знати, що перевірити в довідці про травму, коли замість групи ставлять відсотки та які нові правила діють із кінця 2026 року.

Про це повідомила юристка Єлизавета Коробейнікова, передає Новини.LIVE.

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Що звірити в документах ще до направлення на ЕКОПФО

Якщо довідка про обставини травми суперечить постанові ВЛК, насамперед варто зробити копії паперів і перевірити три речі:

дату й місце травми — у всіх документах вони мають бути однаковими; опис самих обставин — чи збігається він у довідці та службових паперах; формулювання причинного зв'язку — у постанові ВЛК та медичних записах.

Далі потрібно зрозуміти, де саме припустилися помилки. Довідку виправляє військова частина, яка її видала, а от слова у постанові змінює виключно ВЛК. Звертатися по виправлення слід саме до того органу, який має відповідні повноваження.

Якщо в прізвищі чи даті закралася звичайна описка, її прибере той орган, що видав папір. Але так не вдасться переписати спірний висновок ВЛК щодо зв'язку травми, поранення чи хвороби зі службою. У разі незгоди з рішенням потрібно зібрати медичні й службові докази та, якщо є підстави, подавати скаргу на постанову.

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Після звільнення зі ЗСУ документи для встановлення або перегляду причинного зв'язку можна передати через ТЦК та СП. Це дозволяє пункт 21.13 Положення №402. Інший законний спосіб — це звернутися напряму до відповідної штатної ВЛК особисто або через представника. При цьому не варто плутати заяву про встановлення чи перегляд причинного зв'язку зі скаргою на постанову ВЛК, адже для адміністративного оскарження закон встановлює окремі строки.

Як слова у постанові ВЛК впливають на гроші та пенсію

Сам причинний зв'язок визначає виключно військово-лікарська комісія в межах своїх повноважень. У її постанові можуть вказати, що травма чи захворювання пов'язані із захистом Батьківщини, з виконанням обов'язків військової служби або з проходженням служби.

Саме ці формулювання лягають в основу причини інвалідності. Разом з іншими умовами вона може впливати на право отримати одноразову грошову допомогу, її суму, а також на розмір пенсії по інвалідності.

Наявність певного діагнозу сама собою ще не означає автоматичну групу, оскільки експертна команда дивиться на реальний стан людини за критеріями Порядку №1338. Тобто вона вивчає медичні документи, дані про лікування й реабілітацію та оцінює, наскільки стійкі порушення заважають у повсякденному житті й яка підтримка потрібна.

Зокрема, перевіряють, чи може людина сама себе обслуговувати й пересуватися, а для хвороб і станів зі спеціального переліку застосовують окремі критерії та вимоги до медзаписів.

За підсумками такого оцінювання команда може визначити один із двох показників:

групу інвалідності — показує, наскільки стійко обмежена життєдіяльність людини;

ступінь втрати професійної працездатності у відсотках — його ставлять, якщо для цього є підстави.

Отримавши витяг, варто обов'язково перевірити результат. За пунктом 40 Порядку №1338 для однієї причини, яку встановила ВЛК чи інша відповідна комісія, можуть призначити лише щось одне — або групу, або відсоток, але не обидва варіанти разом.

Нові правила кінця 2026 року

Із 4 листопада 2026 року у додатку 4 до Порядку №1338 запрацював спеціальний довідник. Він напряму пов'язує рішення ВЛК, медичних військово-лікарських комісій і лікарсько-експертних комісій про причинний зв'язок із конкретними причинами інвалідності. Саме тому всі розбіжності між постановою і довідкою про травму важливо знайти ще до початку оцінювання.

А з 4 грудня 2026 року, після ухвалення постанови №1359, оновлений пункт 23 Порядку дозволив записувати одразу дві причини інвалідності.

Конкретне поєднання визначають у таких випадках:

людина має одночасно постанову ВЛК, МВЛК чи ЛЕК про причинний зв'язок і документ Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

однією з причин є інвалідність із дитинства, захворювання або інші ушкодження здоров'я, пов'язані з позбавленням особистої свободи через збройну агресію проти України.

Новини.LIVE повідомляли, що в Україні замінили старі медичні комісії на експертні команди, які оцінюють, як людина може жити й працювати після поранень, адже саме від їхнього рішення залежать пенсія, пільги та виплати для військових. А в разі тиску, помилок чи ігнорування діагнозів висновок такої команди можна оскаржити та вимагати повторного розгляду.

Окремо уряд подбав і про добровольців територіальних громад. Зокрема, 11 листопада 2026 року Кабмін ухвалив рішення, яким спростив для них подачу паперів. До цього бійці ДФТГ не могли нормально оформити статус людини з інвалідністю внаслідок війни, бо їхні довідки не підходили під загальні правила.