Фото: Департамент здравоохранения Одесского городского совета

Бойцов с тяжелыми травмами позвоночника, грыжами и другими заболеваниями нередко планируют срочно вернуть на передовую сразу после выписки из больницы, поскольку "на бумаге" они остаются годными к службе. Однако прямой отказ ехать на позиции из-за боли грозит тюрьмой. Очень важно добиться повторного прохождения военно-медицинской комиссии, чтобы иметь документальные доказательства того, что бойцу еще необходимо лечение и существует угроза здоровью.

Юрист Юрий Айвазян объяснил, как легально освободиться от нагрузок и добиться прохождения ВЛК, передает Новини.LIVE.

Реклама

Отправляют сразу на передовую после больницы: как действовать на опережение

Военнослужащие, которые только что прошли стационарное лечение из-за серьезных проблем с позвоночником, часто сталкиваются с угрозой немедленной отправки на фронт.

Даже когда врачи диагностируют тяжелые патологии, в военно-учетных документах бойца все еще может стоять старая отметка «Годен». Показательна ситуация с офицером, которого командир планировал отправить в зону активных боевых действий сразу после пребывания в неврологическом отделении и курса реабилитации. Военный лечился там с 31 августа по 16 сентября 2026 года, но терапия не помогла, и его состояние осталось без изменений.

Пациенту предложили операцию — микродискэктомию L5–S1, посоветовали пройти ВЛК и запретили поднимать вес свыше 5 килограммов. Военный понимает, что на передовой из-за острой боли в пояснице он просто не сможет выполнить боевое распоряжение и подвергнет опасности жизнь своих сослуживцев. Адвокат Юрий Айвазян подчеркивает, что в таких обстоятельствах нельзя ждать вручения приказа о выезде.

Читайте также:

"Рапорт о состоянии здоровья и направление на ВЛК нужно подавать уже сейчас, не дожидаясь боевого распоряжения. Однако формулировать его как общий отказ выполнять будущие приказы не рекомендую. Ваша задача — официально сообщить о заболевании, добиться медицинского осмотра и оформления конкретных ограничений служебной нагрузки", — объясняет юрист.

Что делать, если врач запретил носить бронежилет

Главная проблема на передовой для человека с травмой позвоночника — это тяжелая амуниция. В зоне боевых действий запрещено находиться без каски и бронежилета, которые вместе весят несколько десятков килограммов.

"Что касается бронежилета: ограничение на подъем веса свыше 5 кг нельзя без медицинского заключения приравнивать к запрету носить бронежилет соответствующей массы. Однако в вашей неврологической выписке дополнительно рекомендовано ограничить физические и осевые нагрузки. Именно поэтому во время осмотра просите врача письменно определить допустимость ношения бронежилета, оружия и другого снаряжения, а также длительного передвижения с ними", — советует Юрий Айвазян.

Получить законную отсрочку и снять с себя непосильные обязанности можно даже со статусом "годен". Этот процесс регулируется статьями 254 и 257 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины, утвержденного Законом Украины от 24 марта 1999 года № 548-XIV.

Нормы обязывают направить больного бойца в медпункт, где его могут частично или полностью освободить от работы по медицинскому заключению на срок до шести суток с правом продления. Для командиров такие предписания врачей являются обязательными. Поскольку речь идет об офицере, его освобождение от нагрузок должно быть закреплено приказом по воинской части на основании справки от врача.

Как правильно составить рапорт и добиться ВЛК

Чтобы запустить процесс, военнослужащий должен подать рапорт на имя командира своей части через непосредственного начальника. В тексте нужно попросить направление в медицинский пункт для оценки текущего состояния здоровья и определения необходимости дальнейшего лечения.

Также следует потребовать направления на военно-врачебную комиссию, опираясь на больничную выписку. Отдельно в рапорте просят обеспечить выполнение медицинских рекомендаций, оформить освобождение от противопоказанных нагрузок на срок, определенный врачом, и учитывать эти документальные ограничения при постановке задач до тех пор, пока вопрос не будет решен медиками.

Законным основанием для пересмотра является пункт 6.1 главы 6 раздела II Положения о военно-медицинской экспертизе в ВСУ, утвержденного приказом Министра обороны Украины от 14 августа 2008 года № 402. Этот документ предусматривает, что командир направляет подчинённого на ВЛК по рекомендации врача гражданского или военного медицинского учреждения, если обнаруженное заболевание может сделать человека негодовым к службе.

Выписка из больницы идеально обосновывает такое обращение, хотя окончательного вердикта самой комиссии она заранее не гарантирует. К рапорту необходимо приложить полные копии обеих выписок с особым акцентом на странице, где рекомендована ВЛК. Военный обязательно оставляет себе экземпляр рапорта с входящим регистрационным номером и отметкой о принятии.

Почему нельзя просто отказаться от приказа

Если боец просто откажется ехать на позиции, ему грозит ответственность по статье 402 Уголовного кодекса Украины от 5 апреля 2001 года № 2341-III, которая предусматривает наказание за открытый отказ или умышленное неисполнение приказа. Конечно, в законодательстве существует часть третья статьи 41 Уголовного кодекса, освобождающая от наказания за отказ выполнять явно преступный приказ.

Однако одни лишь медицинские документы не делают распоряжение о выезде в зону боевых действий уголовно противоправным.

"Фактическая физическая неспособность выполнить конкретное действие из-за заболевания не равнозначна умышленному неповиновению. Однако ее необходимо подтверждать медицинскими записями, осмотрами и своевременными докладами. Замена слов «отказываюсь» на "не могу" без подтверждения состояния здоровья от ответственности не защищает", — предупреждает адвокат.

Сам факт подачи рапорта на медкомиссию также не приостанавливает действие боевого приказа. Если распоряжение о выезде на передовую поступит раньше, чем закончится медицинское обследование, военнослужащий должен действовать в соответствии со статьей 37 Устава внутренней службы.

Она обязывает немедленно доложить о конкретных проблемах со здоровьем, мешающих выполнить задачу, как своему непосредственному начальнику, так и тому командиру, который отдал этот приказ. При этом необходимо официально попросить уточнить боевое задание с учетом физических ограничений и обеспечить осмотр у врача.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что вместо упраздненных комиссий установлением инвалидности вследствие войны теперь занимаются специальные экспертные группы по оценке повседневного функционирования (ЭКОПФО). Именно их вердикт открывает доступ к государственным выплатам и льготам.

В то же время признание полной негодности на уровне местной ВЛК еще не дает мгновенной защиты от мобилизации. Поскольку вышестоящие инстанции утверждают такие решения месяцами, а также из-за задержки обновления данных в "Резерв+", мужчину во время уличной проверки могут принудительно отправить на повторное обследование.

Для раненых бойцов, проходящих реабилитацию за рубежом, процедуру прохождения военно-медицинской экспертизы перевели в дистанционный формат. Обновленный приказ Министерства обороны четко урегулировал сроки и правила передачи иностранных медицинских выписок, на основании которых комиссия теперь заочно определяет, нуждается ли защитник в дальнейшем лечении или его состояние позволяет вернуться к исполнению обязанностей.