Фото: Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бійців із важкими травмами хребта, грижами та іншими хворобами нерідко планують спішно повернути на передову одразу після лікарні, бо "на папері" вони залишаються придатними. Проте пряма відмова їхати на позиції через біль загрожує тюрмою. Дуже важливо домогтися повторного проходження військово-лікарської комісії, аби мати документальні докази, що бійцю ще необхідне лікування та є загроза здоров'ю.

Юрист Юрій Айвазян пояснив, як легально списатися з навантажень та домогтися проходження ВЛК, передає Новини.LIVE.

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Відправляють одразу передову після лікарні: як діяти на випередження

Військовослужбовці, які щойно пройшли стаціонарне лікування через серйозні проблеми з хребтом, часто опиняються перед загрозою негайного відправлення на фронт.

Навіть коли лікарі діагностують важкі патології, у військово-облікових документах бійця все ще може стояти стара відмітка "Придатний". Показовою є ситуація офіцера, якого командир запланував відправити в зону активних бойових дій одразу після неврологічного відділення та курсу реабілітації. Військовий лікувався там з 31 серпня до 16 вересня 2026 року, але терапія не допомогла і його стан залишився без змін.

Пацієнту запропонували операцію — мікродискектомію L5–S1, порадили пройти ВЛК та заборонили піднімати вагу понад 5 кілограмів. Військовий розуміє, що на передовій через гострий біль у попереку він просто не виконає бойове розпорядження і підставить під загрозу життя своїх побратимів. Адвокат Юрій Айвазян наголошує, що в таких обставинах не можна чекати вручення наказу на виїзд.

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"Рапорт про стан здоров'я та направлення на ВЛК потрібно подавати вже зараз, не чекаючи бойового розпорядження. Проте формулювати його як загальну відмову виконувати майбутні накази не рекомендую. Ваше завдання — офіційно повідомити про захворювання, домогтися медичного огляду та оформлення конкретних обмежень службового навантаження", — пояснює юрист.

Що робити коли лікар заборонив носити бронежилет

Головна проблема на передовій для людини з травмою хребта — це важка амуніція. В зоні бойових дій заборонено перебувати без каски та бронежилета, який важить разом кількадесят кілограмів.

"Щодо бронежилета: обмеження підйому ваги понад 5 кг не можна без медичного висновку прирівнювати до заборони носити бронежилет відповідної маси. Однак у Вашій неврологічній виписці додатково рекомендовано обмежити фізичні й осьові навантаження. Саме тому під час огляду просіть лікаря письмово визначити допустимість носіння бронежилета, зброї та іншого спорядження, тривалого пересування з ними", — радить Юрій Айвазян.

Отримати законний перепочинок і зняти з себе непосильні обов'язки можна навіть зі статусом "придатний". Цей процес регулюють статті 254 та 257 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, який затверджено Законом України від 24 березня 1999 року № 548-XIV.

Норми зобов'язують направити хворого бійця до медпункту, де його можуть частково або повністю звільнити від роботи за медичним висновком на строк до шести діб із правом продовження. Для командирів такі приписи лікарів є обов'язковими. Оскільки йдеться про офіцера, його звільнення від навантажень мають закріпити наказом по військовій частині на підставі довідки від медика.

Як правильно скласти рапорт і добитися ВЛК

Щоб запустити процес, військовослужбовець має подати рапорт на ім'я командира своєї частини через безпосереднього начальника. У тексті потрібно попросити направлення до медичного пункту для оцінки поточного стану здоров'я та визначення потреби у подальшому лікуванні.

Також слід вимагати направлення на військово-лікарську комісію, спираючись на лікарняну виписку. Окремо в рапорті просять забезпечити виконання медичних рекомендацій, оформити звільнення від протипоказаних навантажень на визначений лікарем час та враховувати ці документальні обмеження при постановці завдань до моменту, поки питання не вирішать медики.

Законною підставою для переогляду є пункт 6.1 глави 6 розділу II Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402. Цей документ передбачає, що командир направляє підлеглого на ВЛК за рекомендацією лікаря цивільного чи військового закладу охорони здоров'я, якщо знайдена хвороба може робити людину непридатною до служби.

Лікарняна виписка ідеально обґрунтовує таке звернення, хоча фінального вердикту самої комісії вона наперед не гарантує. До рапорту необхідно прикріпити повні копії обох виписок з особливим акцентом на сторінці, де рекомендовано ВЛК. Собі військовий обов'язково залишає примірник рапорту з вхідним реєстраційним номером та відміткою про прийняття.

Чому не можна просто відмовитися від наказу

Якщо боєць просто відмовиться їхати на позиції, йому загрожує відповідальність за статтею 402 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року № 2341-III, яка карає за відкриту відмову або умисне невиконання наказу. Звісно, у законодавстві існує частина третя статті 41 Кримінального кодексу, що звільняє від покарання за відмову виконувати явно злочинний наказ.

Проте самі лише медичні документи не роблять розпорядження про виїзд у зону бойових дій кримінально протиправним.

"Фактична фізична неспроможність виконати конкретну дію через захворювання не тотожна умисній непокорі. Проте її потрібно підтверджувати медичними записами, оглядами та своєчасними доповідями. Заміна слів "відмовляюся" на "не можу" без підтвердження стану здоров'я від відповідальності не захищає", — застерігає адвокат.

Сам факт подачі рапорту на медкомісію також не зупиняє дію бойового наказу. Якщо розпорядження про виїзд на передову прийде раніше, ніж закінчиться медичне обстеження, військовий має діяти за статтею 37 Статуту внутрішньої служби.

Вона зобов'язує негайно доповісти про конкретні проблеми зі здоров'ям які заважають виконати завдання, як своєму безпосередньому начальнику, так і тому командиру, який віддав цей наказ. При цьому потрібно офіційно попросити уточнити бойове завдання з огляду на фізичні обмеження та забезпечити огляд у лікаря.

Раніше Новини.LIVE інформували, що замість ліквідованих комісій встановленням інвалідності внаслідок війни тепер займаються спеціальні експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування (ЕКОПФО). Саме їхній вердикт відкриває доступ до держвиплат і пільг.

Водночас визнання повної непридатності на рівні місцевої ВЛК ще не дає миттєвого захисту від мобілізації. Через те, що вищі інстанції затверджують такі рішення місяцями, та через затримку оновлення даних у "Резерв+" чоловіка під час вуличної перевірки можуть примусово відправити на повторний огляд.

Для поранених бійців, які проходять реабілітацію за кордоном, процедуру проходження військово-лікарської експертизи перевели в дистанційний формат. Оновлений наказ Міністерства оборони чітко врегулював строки та правила передачі іноземних медичних виписок, на основі яких комісія тепер заочно визначає, чи потребує захисник подальшого лікування, чи його стан дозволяє повернутися до виконання обов'язків.