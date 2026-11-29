Военнослужащая Надежда Савченко, Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: apostrophe.ua, t.me/V_Zelenskiy_official. Коллаж: Новини.LIVE

Военнослужащая и бывшая народная депутатка Надежда Савченко назвала свою главную претензию к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Речь идет о подходе главы государства к мобилизации в начале полномасштабного вторжения.

Об этом со ссылкой на интервью, которое Савченко дала "Радио Свобода", сообщает Новини.LIVE.

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В чем Савченко обвинила Зеленского

По словам военнослужащей, власти в 2022 году полагали, что добровольцев будет много, а сил, духа и здоровья этих людей хватит для того, чтобы остановить войну.

"Так же, как Путин просчитался, думая, что он захватит Украину за три дня, так просчитались и все остальные (представители украинской власти, — Ред.), думая, что мы его за неделю остановим", — отметила Савченко.

Бывшая народная депутатка подчеркнула, что войны не заканчиваются быстро: мировые — длятся от четырех до шести лет, а локальные — на протяжении десятков или даже сотен лет. По ее мнению, президент должен был не давать обещаний, а анализировать ситуацию.

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"Все это (действия украинских властей в начале полномасштабного вторжения, — Ред.) привело к тому, что общество не готово быть воинами. Но никто не рождается воином, ведь им становишься по необходимости", — подытожила военнослужащая.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету" сообщал, что народным депутатам могут разрешить служить по контракту и при этом сохранять мандат. За новые правила парламент может проголосовать на ближайших заседаниях. Присоединиться к войску готовы более десятка народных избранников, но большинство из них не хочет ради службы окончательно покидать Верховную Раду.

Также мы писали о заявлении народного депутата Александра Федиенко касательно снижения предельного возраста для боевых должностей. Мужчинам в возрасте 55+ сложно выдерживать нагрузки. Были случаи, когда такие воины умирали от инфаркта или инсульта.