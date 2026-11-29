Військовослужбовиця Надія Савченко, Президент України Володимир Зеленський. Фото: apostrophe.ua, t.me/V_Zelenskiy_official. Колаж: Новини.LIVE

Військовослужбовиця та екснардепка Надія Савченко назвала свою головну претензію до Президента України Володимира Зеленського. Йдеться про підхід голови держави до мобілізації на початку повномасштабного вторгнення.

Про це з посиланням на інтерв'ю, яке Савченко дала "Радіо Свобода", передає Новини.LIVE.

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У чому Савченко звинуватила Зеленського

За словами військовослужбовиці, влада у 2022 році думала, що добровольців буде багато, а сили, духу та здоров’я цих людей вистачить для того, щоб зупинити війну.

"Так само, як Путін промахнувся, думаючи, що він захопить Україну за три, так промахнулися й усі решта (представники української влади, — Ред.), думаючи, що ми його за тиждень зупинимо", — зазначила Савченко.

Колишня нардепка наголосила, що війни не завершуються швидко: світові — тривають від чотирьох до шести років, а локальні — упродовж десятків або навіть сотень років. На її думку, президент мав не давати обіцянки, а аналізувати ситуацію.

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"Усе це (дії української влади на початку повномасштабного вторгнення, — Ред.) дало той наслідок, що суспільство не готове бути воїнами. Але ніхто не народився воїном, бо ним стаєш через необхідність", — підсумувала військовослужбовиця.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету" повідомляв, що нардепам можуть дозволити служити за контрактом і при цьому зберігати мандат. За нові правила парламент може проголосувати на найближчих засіданнях. Долучитися до війська готові понад десяток народних обранців, але більшість із них не хоче заради служби остаточно залишати Верховну Раду.

Також ми писали про заяву нардепа Олександра Федієнка щодо зниження граничного віку для бойових посад. Чоловікам віком 55+ складно витримувати навантаження. Були випадки, коли такі воїни помирали від інфаркту або інсульту.