Автоматическое продление отсрочки до 2026 года: кому нужно обращаться в ЦНАП

Мужчины в очереди в ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Военнообязанные в Украине не всегда получают автоматическое продление отсрочки от призыва. Иногда из-за сбоев в реестрах этот статус может исчезнуть. Чтобы не утратить законное право, документы следует подавать в ЦНАП за 30 дней до окончания мобилизационного периода, который заканчивается 30 октября 2026 года.

Об этом сообщили юристы портала Asap Advokat, передает Новини.LIVE.

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Почему государственные реестры не гарантируют сохранение отсрочки

Системы государственного учета не всегда способны самостоятельно обновить данные для автоматического продления отсрочки. Теоретически, если основание для отсрочки по-прежнему остается актуальным, а информация корректно отображается в базах данных, военнообязанному не нужно никуда обращаться.

Однако на практике из-за технических несоответствий между различными ведомственными ресурсами, отсутствия обновленных сведений или специфики самого основания для отсрочки документ может не продлить свое действие.

Особое внимание на это стоит обратить тем, кому приходилось подавать справки вручную при предварительном оформлении документов. В настоящее время всеобщая мобилизация продлится до 30 октября 2026 года и может быть продлена по решению президента, поэтому лучше позаботиться о документах заранее.

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Когда и кому нужно обратиться в ЦНАП

Центры предоставления административных услуг имеют право отказать в принятии заявления о продлении отсрочки по той же статье, если до окончания предыдущей отсрочки остается более 30 календарных дней. Поскольку ближайшая крайняя дата установлена на 30 октября 2026 года, этот месячный период уже начался. Соответственно, лица, сомневающиеся в надежности электронного обмена данными, уже сейчас имеют законное право инициировать процесс обновления своего статуса.

Ждать истечения срока отсрочки не стоит

Промедление с посещением учреждения создает опасный юридический вакуум. Если отложить подачу заявления до того момента, когда текущая отсрочка уже истечет, а новая еще не будет оформлена, возникает период полной незащищенности.

В это время человек фактически сохраняет своё право не быть призванным, но де-юре в базах числится как подлежащий призыву.

Важно понимать, что даже если лицо обращается по тому же основанию, ему придется заново собирать абсолютно весь пакет документов. Старые справки, поданные несколько месяцев назад, приниматься не будут.

Процедура при изменении жизненных обстоятельств и отсрочке

Совершенно иной алгоритм действует для тех, у кого появились новые причины для освобождения от службы. Если в течение срока действия текущей отсрочки военнообязанный получил другое законное основание и хочет перейти на него, правило 30 дней отменяется. В таких ситуациях подавать обновленный пакет документов через ЦНАП разрешается в любой момент, не дожидаясь окончания текущего мобилизационного периода.

Новини.LIVE сообщали, что бронирование и отсрочка от мобилизации — это разные понятия.

Обычную отсрочку военнообязанный оформляет самостоятельно, подтверждая диагнозы врачей, уход за родственниками или обучение в университете. Бронирование же является исключительно заботой работодателя: руководство критически важных для экономики предприятий берет всю бюрократию на себя, чтобы закрепить за собой ключевых работников на срок до 12 месяцев.

Государство тем временем упрощает процедуры для отдельных профессий, поэтому с 10 сентября 2026 года в "Резерв+" появилась возможность получить отсрочку онлайн для школьных учителей. Правда, автоматический иммунитет сработает далеко не для каждого педагога.