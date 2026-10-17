Автоматичне продовження відстрочки 2026: кому потрібно йти до ЦНАП

Чоловіки у черзі в ЦНАПі. Фото: Новини.LIVE

Військовозобов'язані в Україні не завжди отримують автоматичне продовження відстрочки від призову. Інколи через збої у реєстрах цей статус може зникнути. Аби не втратити законне право, документи варто подавати до ЦНАП за 30 днів до завершення мобілізаційного періоду, який припадає 30 жовтня 2026 року.

Про це повідомили юристи порталу Asap Advokat, передає Новини.LIVE.

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Чому державні реєстри не гарантують збереження відстрочки

Системи державного обліку не завжди здатні самостійно підтягнути дані для автоматичного продовження відстрочки. Теоретично, якщо підстава для відстрочки досі залишається актуальною, а інформація коректно відображається в базах даних, військовозобов'язаному не потрібно нікуди йти.

Проте на практиці через технічні розбіжності між різними відомчими ресурсами, відсутність оновлених відомостей або специфіку самої підстави відстрочки, документ може не продовжити свою дію.

Особливу увагу на це варто звернути тим, кому доводилося доносити довідки вручну під час попереднього оформлення документів. Наразі загальна мобілізація триває до 30 жовтня 2026 року та може бути подовжена за рішенням президента, тому краще подбати за документи заздалегідь.

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Коли і кому треба звернутися у ЦНАП

Центри надання адміністративних послуг мають право відмовити у прийнятті заяви на продовження відстрочки за тією ж самою статтею, якщо до закінчення попередньої залишається понад 30 календарних днів. Оскільки найближча гранична дата встановлена на 30 жовтня 2026 року, цей місячний період вже розпочався. Відповідно, особи, які сумніваються у надійності електронного обміну даними, вже зараз мають законне право ініціювати процес оновлення свого статусу.

Чекати закінчення терміну відстрочки не варто

Зволікання з візитом до установи створює небезпечний юридичний вакуум. Якщо відкласти подачу заяви до моменту, коли поточна відстрочка вже згорить, а нова ще не буде оформлена, виникає період повної незахищеності.

У цей час людина фактично зберігає своє право не бути призваною, але де-юре в базах числиться як така, що підлягає призову.

Важливо розуміти, що навіть якщо особа звертається з тією ж самою підставою, їй доведеться наново збирати абсолютно весь пакет документів. Старі довідки, подані кілька місяців тому не будуть прийматися.

Процедура при зміні життєвих обставин та відстрочки

Зовсім інший алгоритм діє для тих, у кого з'явилися нові причини для звільнення від служби. Якщо протягом дії поточної відстрочки військовозобов'язаний отримав іншу законну підставу і хоче перейти на неї, правило 30 днів скасовується. У таких ситуаціях подавати оновлений пакет документів через ЦНАП дозволяється у будь-який момент, не чекаючи завершення поточного мобілізаційного періоду.

Новини.LIVE повідомляли, що бронювання та відстрочка від мобілізації є різними поняттями.

Звичайну відстрочку військовозобов'язаний вибиває самостійно, підтверджуючи діагнози лікарів, опіку над рідними чи навчання в університеті. Бронювання ж є виключно турботою роботодавця: керівництво критично важливих для економіки підприємств бере всю бюрократію на себе, аби закріпити за собою ключових працівників на термін до 12 місяців.

Держава тим часом спрощує процедури для окремих професій, тож із 10 вересня 2026 року в "Резерв+" з'явилася можливість отримати відстрочку онлайн для шкільних учителів. Щоправда, автоматичний імунітет спрацює далеко не для кожного освітянина.