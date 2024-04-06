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СБУ могла использовать работников ТЦК для давления на журналиста "Слідство.Інфо"

6 апреля 2024 13:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
СБУ могла использовать работников ТЦК для давления на журналиста "Слідство.Інфо"
Работники ТЦК и СП и мужчина в штатском заходят в торговый центр
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Сотрудник Службы безопасности Украины мог давать указания сотрудникам территориального центра комплектования и социальной поддержки по вручению повестки журналисту "Слідство.Інфо". Таким образом спецслужащие хотели отомстить расследователю, обнаружившему элитное имущество руководителя департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюка.

Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо", которое базируется на видео с камер наблюдения.

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В понедельник 1 апреля в супермаркете в Оболонском районе Киева к журналисту "Слідство.Інфо" Евгению Шульгату подошли сотрудники Соломенского ТЦК и пытались вручить ему повестку.

"Меня удивило, что они подошли именно ко мне, обратились по имени-фамилии и явно знали меня в лицо", — рассказал Шульгат.

Журналист снял общение с военными на камеру, что с ними также удалось пообщаться. Следует особо обратить внимание на то, что работники ТЦК приехали вручать повестку не в свой район.

Во время общения военнослужащие отметили, что Евгению исполнилось 27 лет, но он до сих пор не пришел в ТЦК обновить данные. Когда журналист начал снимать видео и задавать вопросы, связана ли ситуация с его работой над расследованием о руководителе департамента кибербезопасности СБУ, работники ТЦК покинули место происшествия. При этом они отметили, что фиксируют отказ от повестки.

Работник ТЦК
Сотрудник ТЦК в торговом центре. Фото: Слідство.Інфо
Работник ТЦК
Работник ТЦК, вручавший повестку Евгению Шульгату. Фото: Слідство.Інфо

Расследование по имуществу функционера СБУ

В последнее время Евгений проводил расследование в отношении руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка. Его результаты были обнародованы 1 апреля.

"Поскольку я работал над этой историей, то сразу заподозрил, что меня остановили в супермаркете именно из-за нее", — говорит Шульгат.

работник СБУ
Сотрудник Службы безопасности Украины Алексей Биленко. Фото: Слідство.Інфо

Журналисты "Слідство.Інфо" провели расследование инцидента, в результате которого удалось выяснить не только лица вручавших повестку сотрудников ТЦК, но и человека, который, скорее всего, отдал приказ подойти с повесткой именно к Евгению Шульгату.

журналист заходит в ТРЦ
Журналист Евгений Шульгат входит в ТРЦ. Фото: Слідство.Інфо
работники ТЦК заходят в ТРЦ
Работники ТЦК входят в ТРЦ. Фото: Слідство.Інфо

Обнародованные находки агентство намерено передать в правоохранительные органы вместе с заявлением о преследовании и препятствии журналистской деятельности.

Ранее мы сообщали, что журналисты издания Bihus.Info окончательно выиграли суд у экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Он потребовал признать недостоверной и опровергнуть информацию, обнародованную медийщиками в своем расследовании, а также возместить "моральный ущерб" в размере 2 миллионов гривен.

В Польше неоднократно задерживали и депортировали украинских журналистов, фиксировавших факты торговли с Россией. Комитет защиты журналистов отреагировал на эти инциденты.

СБУ
Киев
журналисты
Украина
расследование
ТЦК и СП

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