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СБУ могла використати працівників ТЦК для тиску на журналіста "Слідство.Інфо"

6 квітня 2024 13:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
СБУ могла використати працівників ТЦК для тиску на журналіста "Слідство.Інфо"
Працівники ТЦК та СП і чоловік в цивільному заходять у торгівельний центр
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Працівник Служби безпеки України міг давати вказівки співробітникам територіального центру комплектування і соціальної підтримки щодо вручення повістки журналісту "Слідство.Інфо". Таким чином, спецслужбовці хотіли помститися розслідувачу, який виявив елітне майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо", яке базується на відео з камер спостереження.

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СБУ тисне на журналіста "Слідство.Інфо"

У понеділок, 1 квітня, у супермаркеті в Оболонському районі Києва до журналіста "Слідство.Інфо" Євгенія Шульгата підійшли співробітники Солом’янського ТЦК та намагалися вручити йому повістку. 

"Мене здивувало, що вони підійшли саме до мене, звернулися на імʼя-прізвище і явно знали мене в обличчя", — розповів Шульгат. 

Журналіст зняв спілкування з військовими на камеру, що з ними також вдалося поспілкуватися. Варто особливо звернути увагу на те, що працівники ТЦК приїхали вручати повістку не у свій район.

Під час спілкування військовослужбовці зазначили, що Євгенію виповнилося 27 років, але він і досі не прийшов до ТЦК оновити дані. Коли журналіст почав знімати відео та ставити запитання, чи пов’язана ситуація з його роботою над розслідуванням про керівника департаменту кібербезпеки СБУ, працівники ТЦК покинули місце події. При цьому вони зазначили, що фіксують відмову від повістки.

Працівник ТЦК
Співробітник ТЦК в торговельному центрі. Фото: Слідство.Інфо
Працівник ТЦК
Працівник ТЦК, який вручав повістку Євгенію Шульгату. Фото: Слідство.Інфо

Розслідування щодо майна функціонера СБУ

Останнім часом Євгеній здійснював розслідування щодо керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Його результати були оприлюднені 1 квітня.

"Оскільки я працював над цією історією, то одразу запідозрив, що мене зупинили у супермаркеті саме через неї", — каже Шульгат.

працівник СБУ
Співробітник Служби безпеки України Олексій Біленко. Фото: Слідство.Інфо

Журналісти "Слідство.Інфо" провели розслідування інциденту, внаслідок якого вдалося з'ясувати не лише особи співробіників ТЦК, які вручали повістку, а й людини, яка, скоріш за все, віддала наказ підійти з повісткою саме до Євгенія Шульгата.

журналіст заходить у ТРЦ
Журналіст Євгеній Шульгат заходить до ТРЦ. Фото: Слідство.Інфо
працівники ТЦК заходять у ТРЦ
Працівники ТЦК заходять до ТРЦ. Фото: Слідство.Інфо

Оприлюднені знахідки агенція має намір передати до правоохоронних органів разом із заявою про переслідування та перешкоджання журналістській діяльності.

Раніше ми повідомляли, що журналісти видання Bihus.Info остаточно виграли суд у ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Він вимагав визнати недостовірною і спростувати інформацію, яку оприлюднили медійники у своєму розслідуванні, а також відшкодувати "моральну шкоду" в розмірі 2 мільйони гривень. 

У Польщі неодноразово затримували та депортовували українських журналістів, які фіксували факти торгівлі з Росією. Комітет захисту журналістів відреагував на ці інциденти.

СБУ
Київ
журналісти
Україна
розслідування
ТЦК та СП

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