СБУ могла використати працівників ТЦК для тиску на журналіста "Слідство.Інфо"
Працівник Служби безпеки України міг давати вказівки співробітникам територіального центру комплектування і соціальної підтримки щодо вручення повістки журналісту "Слідство.Інфо". Таким чином, спецслужбовці хотіли помститися розслідувачу, який виявив елітне майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.
Про це йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо", яке базується на відео з камер спостереження.
СБУ тисне на журналіста "Слідство.Інфо"
У понеділок, 1 квітня, у супермаркеті в Оболонському районі Києва до журналіста "Слідство.Інфо" Євгенія Шульгата підійшли співробітники Солом’янського ТЦК та намагалися вручити йому повістку.
"Мене здивувало, що вони підійшли саме до мене, звернулися на імʼя-прізвище і явно знали мене в обличчя", — розповів Шульгат.
Журналіст зняв спілкування з військовими на камеру, що з ними також вдалося поспілкуватися. Варто особливо звернути увагу на те, що працівники ТЦК приїхали вручати повістку не у свій район.
Під час спілкування військовослужбовці зазначили, що Євгенію виповнилося 27 років, але він і досі не прийшов до ТЦК оновити дані. Коли журналіст почав знімати відео та ставити запитання, чи пов’язана ситуація з його роботою над розслідуванням про керівника департаменту кібербезпеки СБУ, працівники ТЦК покинули місце події. При цьому вони зазначили, що фіксують відмову від повістки.
Розслідування щодо майна функціонера СБУ
Останнім часом Євгеній здійснював розслідування щодо керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Його результати були оприлюднені 1 квітня.
"Оскільки я працював над цією історією, то одразу запідозрив, що мене зупинили у супермаркеті саме через неї", — каже Шульгат.
Журналісти "Слідство.Інфо" провели розслідування інциденту, внаслідок якого вдалося з'ясувати не лише особи співробіників ТЦК, які вручали повістку, а й людини, яка, скоріш за все, віддала наказ підійти з повісткою саме до Євгенія Шульгата.
Оприлюднені знахідки агенція має намір передати до правоохоронних органів разом із заявою про переслідування та перешкоджання журналістській діяльності.
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