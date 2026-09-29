Почему невозможно забронировать призывника в возрасте 23–24 лет через портал Дія

Очередь в ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

В Украине возникла правовая «серая зона» для мужчин 23-24 лет. Мобилизация граждан этого возраста невозможна, выехать за границу они уже не могут, а получить отсрочку от предприятия пока не имеют права. В день 25-летия работодателям приходится буквально наперегонки с ТЦК оформлять документы, что массово приводит к судебным искам.

Что не так с нынешней системой и законами и как суды решают спорные вопросы, разобрали в статье "Судебно-юридической газеты", передает Новини.LIVE.

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Ловушка для 23-летних — ни уехать, ни забронироваться

Мужчины в возрасте 23-24 лет оказались в законодательной ловушке. Выезд за границу для них уже закрыт. Согласно правилам пересечения границы (постановление КМУ № 57, пункт 2-19), возрастное исключение действует только до 22 лет включительно. Это официально подтверждают и в Министерстве образования.

Однако после 23 лет молодой человек остается обычным призывником. Его не могут принудительно мобилизовать на общих основаниях, но и забронировать на критически важном предприятии тоже невозможно. Закон позволяет предоставлять бронь исключительно военнообязанным.

Что говорят в правительстве

В государственных органах проблему не решают. Министерство экономики констатирует, что портал "Дія" просто не пропускает заявки на призывников. Никаких новых проектов или механизмов бронирования для молодежи 23–24 лет ведомство не готовит.

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В Министерстве обороны подтверждают, что забронировать таких работников технически и юридически невозможно. Более того, государство даже не учитывает, сколько призывников работает на критически важных предприятиях, поскольку отдельной статистики просто нет.

"Государство создало разрыв, но механизма его преодоления не создало. В итоге мы имеем ситуацию, которую уже сложно объяснить отдельными техническими сбоями, ошибками в реестрах или единичными конфликтами с ТЦК. Проблема заложена в самой конструкции правил. До 25 лет обычный призывник не является военнообязанным. Именно поэтому предприятие критической важности не может забронировать такого работника, даже если он годами работает на предприятии, занимает критически необходимую должность и работодатель заинтересован в его сохранении. В 25 лет ситуация меняется", — говорится в статье.

Проблемы с учетом в день наступления 25-летия

Настоящие испытания начинаются в день, когда юноше исполняется 25 лет. Он автоматически переходит в статус военнообязанного. Поскольку заранее подать списки нельзя, работодатели вынуждены устраивать гонку с военкоматами: кто быстрее оформит документы. Очень часто ТЦК успевает мобилизовать специалиста до того, как «Дія» завершит бронирование.

Ситуацию усугубляет беспорядок в базах данных. Фейковые статусы в «Обереге», ошибочные записи о розыске и несинхронизированные реестры вынуждают человека обращаться в ТЦК или ЦНАП лично, что нередко заканчивается мгновенным призывом.

Фейковые "резервисты" и сбои в базах данных

Суды уже завалены делами об ошибках ТЦК. Например, 24 августа 2026 года Волынский окружной админсуд (дело № 140/5117/26) отменил у молодого человека незаконный статус «резервист». Военкомат принудительно направил его на ВЛК ещё до достижения 25 лет и присвоил этот статус, что впоследствии лишило работодателя возможности оформить бронь через приложение «Дия».

Суд обязал ТЦК изменить статус на «военнообязанный» и снять фальшивый розыск, ведь законных оснований для зачисления в оперативный резерв не было.

В другом деле (№ 520/10537/25) суд разбирался с расхождением данных между военкоматами. Мужчина сменил ТЦК еще в октябре 2018 года, но «Резерв+» показывал, что он до сих пор числится по старому адресу и является нарушителем. Новый ТЦК отказался поставить его на электронный учет, заявив, что видит его лишь как 25-летнего призывника с 2023 года. Судьям пришлось применить приказ МОУ № 94 и постановление КМУ № 559, чтобы заставить новый ТЦК поставить мужчину на учет, а старый военкомат обязали удалить вымышленные нарушения.

В то же время статус призывника иногда становится надежной защитой. Варашский городской суд Ровенской области (дело № 565/1420/26) разрешил 23-летнему парню стать опекуном родной недееспособной сестры с I группой инвалидности. Судьи подчеркнули, что, поскольку молодой человек своевременно обновил данные в «Резерв+» и имеет статус призывника, его не могут мобилизовать, поэтому подозревать его в попытке уклониться от службы просто нет оснований.

Мгновенная мобилизация вместо отсрочки

Отдельная проблема, которая также часто фигурирует в судебных исках, — это мгновенный призыв прямо во время оформления документов. В частности, упомянули, как 7 апреля 2026 года учитель гимназии из Тернопольской области подал через ЦНАП заявление на отсрочку (пункт 2 части 3 статьи 23 Закона № 3543-XII).

В тот же день в ТЦК эти документы проигнорировали. Мужчине заявили, что в 25 лет он числится призывником, а перевести его в запас могут только через ВЛК. Учителя принудительно обследовали, сразу выдали приказ о мобилизации, и уже на следующий день командир зачислил его в воинскую часть.

Тернопольский окружной админсуд (дело № 500/2499/26) отменил эти приказы. Судьи напомнили о пункте 63 Порядка № 560, согласно которому пока комиссия рассматривает заявление об отсрочке, человека категорически запрещено направлять на медкомиссию и мобилизовывать. ТЦК и воинская часть вины не признали.

"Если 23–24-летнего призывника нельзя забронировать именно потому, что он еще не является военнообязанным, должен существовать понятный механизм, который позволит работодателю осуществить бронирование в момент изменения этого статуса — до того, как возникнет необратимая ситуация", — подытожили в статье.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что военнообязанные имеют право изменить основание для отсрочки от призыва через ЦНАП, подав заявление и новый пакет подтверждающих документов. Окончательное решение выносит комиссия при ТЦК и СП, при этом предыдущая отсрочка остается в силе на протяжении всего периода рассмотрения дела и не теряет силу.

Предприятия обязаны в течение 10 дней отменить бронирование сотрудников через портал "Дія", если из-за сокращения штата доля забронированных превысила установленный норматив. Впрочем, бизнес может сохранить бронирование для ценных специалистов. Для этого достаточно оперативно нанять новых военнообязанных сотрудников в пределах этого 10-дневного срока и восстановить баланс.