Сервис Ветеран PRO в Дії — какие услуги доступны

Заместитель министра по делам ветеранов Олег Шиманский рассказал о преимуществах и услугах в сервисе "Ветеран PRO". Также он отметил, что уже несколько европейских стран интересуются им и хотят внедрить в свою ветеранскую политику.

Об этом Олег Шиманский сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык во вторник, 16 декабря.

Сервис "Ветеран PRO"

Шиманский отметил, что в приложении "Дія" появилось специальное пространство для ветеранов "Ветеран PRO". Доступ к нему имеют только:

ветераны;

участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны.

По его словам, в этом пространстве собраны все услуги, которые направлены на ветеранов. Сейчас их шесть, а в будущем количество возрастет.

"Мы не просто берем и сканируем бумажные документы, мы меняем процесс, то есть убираем эти бумажные формы", — отметил Шиманский.

Например, вместо того, чтобы ветеран подавал справки о том, что участвовал в войне, то настраивают обмен между "Дією" и реестром ветеранов войны для того, чтобы верификация происходила автоматически.

"И сейчас мы настраиваем такие обмены с другими государственными органами, с тем же пенсионным фондом, мы отрабатываем обмен, который не идеально работал, но стараемся его улучшить, с другими тоже органами, чтобы это работало автоматически. И в будущем мы, во-первых, планируем увеличить количество услуг, Во-вторых, мы хотим упростить критерии, чтобы удостоверение ветерана войны отображалось у большего количества граждан, как именно, как спланируем, обязательно сообщим", — отметил Шиманский.

По его словам, среди услуг ветераны ожидают компенсацию автострахования. Сейчас идет работа над запуском.

Госбюджет и ветераны

На следующий год около 19 миллиардов гривен выделено на ветеранскую политику.

"Я могу сказать, что большинство этих денег направляется на непосредственную помощь ветеранам. То есть, например, на вопрос зуболечения, на вопрос компенсации автострахования, на ветеранский спорт, на единовременную денежную помощь. То есть, на те направления, которые непосредственно ресурсы переходят к ветеранам", — говорит заместитель министра по делам ветеранов.

По его словам, по цифровизации есть много сотрудничества с международными партнерами. В частности, речь идет о Великобритании, США и ЕС, которые помогают настраивать процессы.

Заинтересованность партнеров в "Ветеран PRO"

Шиманский отметил, что Украина лидирует в цифровизации. По его словам, есть несколько стран в Европе, которые хотят взять этот опыт и внедрить его в свою ветеранскую политику

