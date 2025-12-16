Сервіс Ветеран PRO у Дії — які послуги доступні

"Ветеран PRO". Фото: loda.gov.ua

Заступник міністра у справах ветеранів Олег Шиманський розповів про переваги та послуги в сервісі "Ветеран PRO". Також він зазначив, що вже декілька європейських країн цікавляться ним та хочуть впровадити у свою ветеранську політику.

Про це Олег Шиманський повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик у вівторок, 16 грудня.

Сервіс "Ветеран PRO"

Шиманський зауважив, що у застосунку "Дія" зʼявився спеціальний простір для ветеранів "Ветеран PRO". Доступ до нього мають лише:

ветерани;

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни.

За його словами, у цьому просторі зібрані всі послуги, які спрямовуються на ветеранів. Наразі їх шість, а в майбутньому кількість зросте.

"Ми не просто беремо і скануємо паперові документи, ми змінюємо процес, тобто прибираємо ці паперові форми", — зазначив Шиманський.

Наприклад, замість того, аби ветеран подавав довідки про те, що брав участь у війні, то налаштовують обмін між "Дією" та реєстром ветеранів війни для того, щоб верифікація відбувалася автоматично.

"І зараз ми налаштовуємо такі обміни з іншими державними органами, з тим самим пенсійним фондом, ми відпрацьовуємо обмін, який не ідеально працював, але намагаємося його покращити, з іншими теж органами, щоб це працювало автоматично. І в майбутньому ми, по-перше, плануємо збільшити кількість послуг, По-друге, ми хочемо спростити критерії, щоб посвідчення ветерана війни відображалося у більшій кількості громадян, як саме, як сплануємо, обовʼязково повідомимо", — зазначив Шиманський.

За його словами, серед послуг ветерани очікують на компенсацію автострахування. Наразі триває робота над запуском.

Держбюджет та ветерани

На наступний рік близько 19 мільярдів гривень виділено на ветеранську політику.

"Я можу сказати, що більшість цих грошей спрямовується на безпосередню допомогу ветеранів. Тобто, наприклад, на питання зуболікування, на питання компенсації автострахування, на ветеранський спорт, на одноразову грошову допомогу. Тобто, на ті напрямки, які безпосередньо ресурси переходять до ветеранів", — каже заступник міністра у справах ветеранів.

За його словами, щодо цифровізації є багато співпраці з міжнародними партнерами. Зокрема, йдеться про Велику Британію, США та ЄС, які допомагають налаштовувати процеси.

Зацікавленість партнерів у "Ветеран PRO"

Шиманський наголосив, що Україна лідирує в цифровізації. За його словами, є декілька країн в Європі, які хочуть взяти цей досвід і впровадити його у свою ветеранську політику

Нагадаємо, посол України у Великій Британії Валерій Залужний назвав, скільки наразі ветеранів є в країні.

Крім того, Залужний попередив про ризик громадянської війни після завершення війни.