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Главная Мобилизация Сержант из ТЦК получил 9 тысяч долларов за снятие людей с розыска

Сержант из ТЦК получил 9 тысяч долларов за снятие людей с розыска

Ua ru
13 сентября 2026 03:34
На Прикарпатье сержанта ТЦК осудили за взятку в 9 тысяч долларов
Судья оглашает приговор. Фото: Facebook

На Ивано-Франковщине старший сержант одного из районных ТЦК и СП согласился за 9 тысяч долларов снять трех военнообязанных с розыска в системе "Оберіг". Калушский горрайонный суд признал военнослужащего виновным в получении неправомерной выгоды. На момент совершения преступления он работал оператором мобилизационного отделения и имел доступ к системе.

Суд назначил ему штраф в размере 8,5 тысячи гривен, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Единственный государственный реестр досудебных решений. 

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Согласно материалам дела, 29 апреля 2026 года военнослужащий во время телефонного разговора согласился получить 9 тысяч долларов за соответствующие действия. По официальному курсу Национального банка Украины на тот момент эта сумма составляла 396 661,50 гривны. В мае он отправил фотографии из системы "Оберіг" в отношении двух из трех военнообязанных.

Суд назначил штраф в 8,5 тысячи гривен

В суде военнослужащий признал вину и подтвердил, что согласился получить деньги от трех военнообязанных. Суд квалифицировал его действия как получение неправомерной выгоды работником учреждения, который не является служебным лицом. При вынесении решения суд также учел, что обвиняемый имеет инвалидность III группы и содержит несовершеннолетнего ребенка.

Калушский горрайонный суд также отменил арест на имущество обвиняемого. Решение еще не является окончательным: приговор вступит в силу через 30 дней со дня его провозглашения, если до этого его не обжалуют в Ивано-Франковском апелляционном суде.

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суд коррупция мобилизация война в Украине ТЦК и СП
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий

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