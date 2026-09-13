На Прикарпатті сержанта ТЦК засудили за хабар у розмірі 9 тисяч доларів

Суддя оголошує вирок. Фото: Facebook

На Івано-Франківщині старший сержант одного з районних ТЦК та СП погодився за 9 тисяч доларів зняти трьох військовозобов’язаних з розшуку в системі "Оберіг". Калушський міськрайонний суд визнав військовослужбовця винним в отриманні неправомірної вигоди. На момент скоєння злочину він працював оператором мобілізаційного відділення і мав доступ до системи.

Суд призначив йому штраф у розмірі 8,5 тисячі гривень, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр досудових рішень.

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Згідно з матеріалами справи, 29 квітня 2026 року військовослужбовець під час телефонної розмови погодився отримати 9 тисяч доларів за відповідні дії. За офіційним курсом Національного банку України на той момент ця сума становила 396 661,50 гривень. У травні він надіслав фотографії з системи "Оберіг" щодо двох із трьох військовозобов’язаних.

Суд призначив штраф у розмірі 8,5 тисячі гривень

У суді військовослужбовець визнав провину та підтвердив, що погодився отримати гроші від трьох військовозобов’язаних. Суд кваліфікував його дії як отримання неправомірної вигоди працівником установи, який не є службовою особою. При винесенні рішення суд також врахував, що обвинувачений має інвалідність III групи та утримує неповнолітню дитину.

Калушський міськрайонний суд також скасував арешт на майно обвинуваченого. Рішення ще не є остаточним: вирок набере чинності через 30 днів з дня його оголошення, якщо до цього його не оскаржать в Івано-Франківському апеляційному суді.

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