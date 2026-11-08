Студенты университета. Фото: ЛНУ

Получение высшего образования не освобождает военнослужащих от службы и не позволяет самовольно уезжать на экзамены. Отпустить бойца на сессию может только командир с учетом текущих боевых задач. А вот право на отпуск во время войны действует только для 18–25-летних солдат, которые ещё не имеют университетского диплома.

Об этом сообщает Сумской ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Условия получения образования для военнослужащих

Украинское законодательство позволяет военнослужащим получать высшее образование в гражданских университетах без отрыва от несения службы. Для реализации этого права предусмотрена исключительно дистанционная или заочная форма обучения.

Однако очень важно, что военнослужащий обязан получить официальное разрешение от своего командира, которое оформляется в установленном порядке. Отдельные категории контрактников и молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, которые еще не имеют диплома о высшем образовании, наделены специальными законодательными гарантиями в отношении такого обучения.

Отпустят ли военнослужащего-студента на экзамены

Сам факт зачисления в вуз не дает военнослужащему автоматического права покидать место дислокации воинской части на период сдачи экзаменов. В условиях военного положения государство существенно ограничило право военнослужащих на получение дополнительных учебных отпусков.

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Исключение сделали только для защитников в возрасте 18–25 лет, которые получают высшее образование впервые, поэтому для них гарантии сохранены. Всем остальным военнослужащим придётся индивидуально согласовывать своё отсутствие с командованием на законных основаниях, ведь самовольное покидание части ради сессии строго запрещено.

Алгоритм оформления поездки военнослужащего на сессию

Чтобы легально поехать на сессию или другие учебные мероприятия, военнослужащему необходимо заранее подготовить документы. Сначала следует взять в своем учебном заведении справку-вызов с четко указанными датами экзаменов.

На основании этого документа военнослужащий пишет рапорт на имя командира, в котором указывает причину и необходимый период отсутствия. Далее остается дождаться официального решения и надлежащего оформления отпуска, а также уточнить в штабе правила выезда из части и возвращения.

Принимая решение, командир всегда будет учитывать в первую очередь служебную необходимость, текущие боевые задачи и наличие кого-либо, кто сможет заменить студента на позициях. Поэтому перед подачей рапорта бойцам рекомендуют внимательно проверить, подпадает ли их категория под право на учебный отпуск в конкретной ситуации.

Новини.LIVE сообщали, что сам факт обучения не дает студентам безусловной защиты от мобилизации. ТЦК не принимает во внимание, учится ли человек по контракту или на бюджет, поэтому форма оплаты обучения ни на что не влияет. Мобилизовать студента могут в случае заочной формы обучения, прохождения обычных курсов или получения образования того же или более низкого уровня, чем уже имеется. Кроме того, отсрочка аннулируется, если информации о студенте просто нет в государственной базе ЕДЕБО.