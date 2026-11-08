Студенти університету. Фото: ЛНУ

Здобуття вищої освіти не звільняє військових від служби і не дозволяє самовільно їхати на іспити. Відпустити бійця на сесію може лише командир, враховуючи поточні бойові завдання. А от право на відпустку під час війни діє лише для 18-25-річних солдатів, які ще не мають університетського диплома.

Про це повідомляє Сумський ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Умови здобуття освіти для військовослужбовців

Українське законодавство дозволяє бійцям здобувати вищу освіту у цивільних університетах без відриву від несення служби. Для реалізації цього права передбачено виключно дистанційну або заочну форму навчання.

Проте дуже важливо, що військовослужбовець зобов'язаний отримати офіційний дозвіл від свого командира, який оформлюється за встановленою процедурою. Окремі категорії контрактників та молодь віком від 18 до 25 років, які ще не мають диплома про вищу освіту, наділені спеціальними законодавчими гарантіями щодо такого навчання.

Чи відпустять військового-студента на іспити

Сам факт зарахування до вишу не надає бійцю автоматичного права залишати розташування військової частини на період складання сесії. В умовах воєнного стану держава суттєво обмежила право військових на отримання додаткових навчальних відпусток.

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Виняток зробили лише для захисників віком 18–25 років, які здобувають вищу освіту вперше, тому для них гарантії збережено. Усім іншим військовослужбовцям доведеться індивідуально погоджувати свою відсутність із командуванням на законних підставах, адже самовільне залишення частини заради сесії суворо заборонене.

Алгоритм оформлення поїздки військового на сесію

Щоб легально поїхати на сесію чи інші навчальні заходи, військовому потрібно заздалегідь підготувати документи. Спочатку слід взяти у своєму навчальному закладі довідку-виклик із чітко вказаними датами екзаменів.

На основі цього документа боєць пише рапорт на ім'я командира, де вказує причину та необхідний період відсутності. Далі залишається дочекатися офіційного рішення та належного оформлення відпустки, а також уточнити у штабі правила вибуття з частини та повернення.

Приймаючи рішення, командир завжди враховуватиме в першу чергу службову необхідність, поточні бойові завдання та наявність ким замінити студента на позиціях. Тому перед подачею рапорту бійцям радять уважно перевірити, чи підпадає їхня категорія під право на навчальну відпустку в конкретній ситуації.

Новини.LIVE інформували, що сам факт навчання не дає студентам безумовного захисту від мобілізації. ТЦК не зважає на те, вчиться людина за контрактом чи на бюджеті, тож форма плати за навчання ні на що не впливає. Мобілізувати студента можуть у разі заочної форми, проходження звичайних курсів або здобуття освіти того ж чи нижчого рівня, ніж уже є. Крім того, відстрочка згорає, якщо інформації про студента просто немає в держбазі ЄДЕБО.