Приложение "Резерв+" и электронные военно-учетные документы. Фото: Новини.LIVE

Родной брат не сможет оформить отсрочку от мобилизации для ухода за сестрой с II группой инвалидности только по той причине, что их родители уехали за границу. Право на отсрочку возникает только в том случае, если ближайших родственников нет или у них самих имеется медицинское подтверждение необходимости ухода.

Разъяснения по действующему законодательству дал юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

Реклама

Можно ли брату оформить отсрочку по уходу за сестрой

Ежедневный уход за родной сестрой с инвалидностью II группы еще не гарантирует брату освобождение от мобилизации, даже если родители живут в другой стране. Адвокат Юрий Айвазян объяснил, почему сам факт выезда родителей за границу не дает права на отсрочку и что следует проверить мужчинам, которым вскоре исполняется 25 лет.

"Для отсрочки по уходу за сестрой недостаточно того, что у нее II группа инвалидности, а родители находятся за границей. Даже если за сестрой ежедневно ухаживаете только вы, закон ставит дополнительное условие относительно ее ближайших родственников", — отмечает юрист.

Родной брат по закону является родственником второй степени родства. Чтобы он мог оформить отсрочку, у сестры не должно быть родственников первой степени: родителей, мужа или детей. Или же все они сами должны нуждаться в постоянном уходе по состоянию здоровья.

Читайте также:

Родители живут за границей — станет ли это аргументом для отсрочки

Справки о проживании родителей за границей или о пересечении границы фиксируют лишь их выезд, а акт об уходе — только участие брата. Ни один из этих документов не доказывает, что отец и мать сами нуждаются в опеке, поэтому ТЦК в такой ситуации откажет.

Если оба родителя действительно имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постоянном уходе, а требование относительно других ближайших родственников сестры выполнено, пакет документов можно начать собирать заранее.

Для оформления понадобятся:

паспорт и налоговый номер заявителя; свидетельства о рождении брата и сестры, где указан общий отец или мать; документ о II группе инвалидности сестры (отдельное медицинское заключение о её потребности в постоянном уходе в данном случае не требуется); медицинский документ на каждого из родителей об их собственной потребности в постоянном уходе — заключение врачебно-консультативной комиссии, действующая справка МСЭК или выписка из решения экспертной группы по оценке повседневного функционирования лица; подтверждение постоянного ухода за сестрой — документ о получении государственной компенсации, помощи или надбавки за уход либо специальный акт от местных властей.

Как подтвердить уход и подать заявление через ЦНАП

Если брат не получает никаких выплат за уход, факт опеки подтверждается актом. Для этого после постановки на учет военнообязанных необходимо обратиться с заявлением в исполнительный орган местного совета по месту жительства сестры, а в Киеве — в соответствующую районную военную администрацию. Местная комиссия приедет к сестре, проверит, кто за ней ухаживает, и выдаст акт в течение 10 календарных дней.

Далее с полным пакетом документов нужно лично прийти в ЦНАП и подать заявление на отсрочку, обязательно сохранив выданную администратором опись принятых документов. Решение принимает комиссия ТЦК по месту военного учета в течение семи рабочих дней с момента регистрации заявления, а если придется направлять запросы в другие органы — до 15 рабочих дней.

"Пока комиссия рассматривает заявление об отсрочке, вы не подлежите призыву. Обращение в местный совет только по акту об уходе такой защиты ещё не даёт", — предупреждает Юрий Айвазян.

Что делать, если до 25 лет осталось несколько месяцев

Прежде чем собирать документы, стоит открыть электронный военно-учетный документ в "Резерв+" и посмотреть свою категорию учета. Если там указано "призывник", сейчас человек не подлежит мобилизации и оформлять отсрочку заранее не нужно. На учет военнообязанных его переведут уже после 25-летия. Если же мужчина уже имеет статус военнообязанного, подать заявление при наличии законных семейных оснований можно и до дня рождения.

Новини.LIVE сообщали, что правоохранительные органы и профильные ведомства усилили борьбу со схемами уклонения от призыва. В частности, в системе образования с начала 2025 года из-за прогулов и невыполнения учебного плана уже отчислили около 50 тысяч мужчин в возрасте старше 25 лет. Хотя во властных кругах и обсуждают возможное ограничение студенческих отсрочек, в Минобразования подчеркивают, что тех, кто действительно учится, лишать права на образование нельзя.

Также под проверку полиции попали компании, которые «бронируют» работников. Следователи рассылают работодателям запросы на кадровые и финансовые документы, чтобы проверить, действительно ли люди работают и получают зарплату, а не устроены фиктивно.

Кроме того, в ТЦК подчеркнули, что беременность супруги сама по себе не дает мужу права на отсрочку. Но в отдельных случаях основания для освобождения от мобилизации могут появиться только после рождения ребенка.