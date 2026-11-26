Застосунок Резерв+ та електронні військово-облікові документи. Фото: Новини.LIVE

Рідний брат не зможе оформити відстрочку від мобілізації для догляду за сестрою з II групою інвалідності лише через те, що їхні батьки виїхали за кордон. Право на неї виникає тільки тоді, коли найближчих родичів немає або вони самі мають медичне підтвердження потреби в догляді.

Пояснення чинному законодавству надав юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Чи можна брату оформити відстрочку по догляду за сестрою

Щоденний догляд за рідною сестрою з інвалідністю II групи ще не гарантує братові звільнення від мобілізації, навіть якщо батьки живуть в іншій країні. Адвокат Юрій Айвазян пояснив, чому сам факт виїзду батьків за кордон не дає права на відстрочку та що перевірити чоловікам, яким незабаром виповнюється 25 років.

"Для відстрочки за доглядом за сестрою недостатньо того, що вона має II групу інвалідності, а батьки перебувають за кордоном. Навіть якщо за сестрою щодня доглядаєте лише Ви, закон ставить додаткову умову щодо її найближчих родичів", — зазначає юрист.

Рідний брат за законом є родичем другого ступеня споріднення. Щоб він міг оформити відстрочку, у сестри не повинно бути родичів першого ступеня: батьків, чоловіка чи дітей. Або ж усі вони самі мають потребувати постійного догляду за станом здоров'я.

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Довідки про проживання батьків за кордоном чи перетин кордону фіксують лише їхній виїзд, а акт про догляд — лише участь брата. Жоден із цих документів не доводить, що батько й мати самі потребують опіки, тому ТЦК у такій ситуації відмовить.

Якщо обоє батьків дійсно мають проблеми зі здоров'ям і потребують постійного догляду, а вимога щодо інших найближчих родичів сестри виконана, пакет документів можна почати збирати заздалегідь.

Для оформлення знадобляться:

паспорт і податковий номер заявника; свідоцтва про народження брата й сестри, де вказаний спільний батько або мати; документ про II групу інвалідності сестри (окремий медичний висновок про її потребу в постійному догляді в цьому разі не потрібен); медичний документ на кожного з батьків про їхню власну потребу в постійному догляді — висновок лікарсько-консультативної комісії, чинна довідка МСЕК або витяг із рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи; підтвердження постійного догляду за сестрою — документ про отримання державної компенсації, допомоги чи надбавки за догляд або спеціальний акт від місцевої влади.

Як підтвердити догляд і податися через ЦНАП

Якщо брат не отримує жодних виплат за догляд, факт опіки підтверджують актом. Для цього після взяття на облік військовозобов'язаних потрібно звернутися із заявою до виконавчого органу місцевої ради за місцем проживання сестри, а в Києві — до відповідної районної військової адміністрації. Місцева комісія прийде до сестри, перевірить, хто за нею доглядає, і видасть акт протягом 10 календарних днів.

Далі з повним пакетом документів треба особисто прийти до ЦНАП і подати заяву на відстрочку, обов'язково зберігши виданий адміністратором опис прийнятих паперів. Рішення ухвалює комісія ТЦК за місцем військового обліку за сім робочих днів із моменту реєстрації заяви, а якщо доведеться робити запити до інших органів — до 15 робочих днів.

"Поки комісія розглядає заяву про відстрочку, Ви не підлягаєте призову. Звернення до місцевої ради лише за актом догляду такого захисту ще не дає", — попереджає Юрій Айвазян.

Що робити, якщо до 25 років лишилося кілька місяців

Перш ніж збирати папери, варто відкрити електронний військово-обліковий документ у "Резерв+" і подивитися свою категорію обліку. Якщо там вказано "призовник", зараз людина не підлягає мобілізації й оформлювати відстрочку наперед не потрібно. На облік військовозобов'язаних її переведуть уже після 25-річчя. Якщо ж чоловік уже має статус військовозобов'язаного, подати заяву за наявності законних сімейних підстав можна й до дня народження.

Новини.LIVE повідомляли, що правоохоронці та профільні відомства посилили боротьбу зі схемами ухилення від призову. Зокрема, у системі освіти з початку 2025 року через прогули та невиконання навчального плану вже відрахували близько 50 тисяч чоловіків віком понад 25 років. Хоча у владі й обговорюють можливе обмеження студентських відстрочок, у Міносвіти наголошують, що тих, хто справді вчиться, позбавляти права на освіту не можна.

Також під перевірки поліції потрапили компанії, які бронюють працівників. Слідчі розсилають роботодавцям запити на кадрові й фінансові документи, щоб перевірити, чи люди справді працюють і отримують зарплату, а не влаштовані фіктивно.

Крім того, в ТЦК наголосили, що вагітність дружини сама по собі не дає чоловікові права на відстрочку. Але в окремих випадках підстави для звільнення від мобілізації можуть з'явитися лише після народження дитини.