Военно-учетный документ в приложении Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Электронный военный билет из приложения "Резерв+" не может действовать до бесконечности. Есть правительственное постановление, четко привязавшее срок действия цифрового документа к продолжительности отсрочки от призыва или мобилизации. Так как только этот период истекает, украинцам необходимо генерировать новый выписку из базы данных.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на правительственное постановление от 16 мая 2024 г. №559.

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Ограничение срока действия цифровых подъемников из Резерв+

Сгенерированный через мобильное приложение "Резерв+" военно-учетный документ имеет строго установленный срок годности. Согласно правительственному постановлению №559, принятому 16 мая 2024 года, такой формат билета сохраняет юридическую силу максимум в течение одного года со дня его создания.

Однако для многих украинцев этот показатель может быть только ориентировочным. Ведь реальное время действия документа напрямую зависит от наличия отсрочки службы.

Привязка к дате завершения отсрочки

Действие цифрового военного билета не может превышать срок действия бронирования или отсрочки. Эта норма касается как призывников, имеющих временное освобождение от базовой военной службы, так и резервистов или военнообязанных, легально оформивших отсрочку от мобилизации.

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Если система сгенерировала документ на стандартные 12 месяцев, но утвержденная отсрочка гражданина подходит к концу уже через полгода, то ровно через шесть месяцев электронное извлечение потеряет свой официальный статус.

Процедура обновления е-ВУД по истечении срока

После того как срок действия документа истек, человеку необходимо заново сформировать его в электронном кабинете. Новый выписка будет базироваться на актуальной информации, которая на момент запроса содержит Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Если предприятие успешно продолжает бронирование или продлевает отсрочку, эти статусы мгновенно подтянутся в свежий электронный документ. Если законные основания во избежание призыва больше не действуют, то сгенерированный файл зафиксирует текущий статус лица уже без соответствующих меток.

Новини.LIVE сообщали ранее, что часть сотрудников Национального агентства по обеспечению качества высшего образования получили право на отсрочку от призыва. Но претендовать на него могут только члены агентства и работники секретариата, имеющие научную степень, полную занятость и оформленные там по основному месту работы. Для них действует специальный порядок подачи документов.

Тем временем украинцы, оформившие уход за людьми с инвалидностью, все чаще сталкиваются со сбоями во время автоматического продления отсрочки. Обычно проблема не в том, что человек потерял право на освобождение от службы, а в цифровых разногласиях в данных между реестрами.

Также следует помнить, что распечатки электронных военных документов из "Резерв+" строго запрещено просто выбрасывать после обновления данных работника. По закону такая бумажная копия приравнивается к оригиналу, поэтому предприятия обязаны подшивать даже устаревшие подъемники к личным делам и хранить их не менее трех лет.