Військово-обліковий документ у застосунку Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Електронний військовий квиток із застосунку "Резерв+" не може діяти нескінченно. Є урядова постанова, яка чітко прив'язала термін чинності цифрового документа до тривалості відстрочки від призову чи мобілізації. Тож щойно цей період спливає, українцям необхідно генерувати новий витяг з бази даних.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на урядову постанову від 16 травня 2024 р. № 559.

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Обмеження терміну дії цифрових витягів з Резерв+

Згенерований через мобільний застосунок "Резерв+" військово-обліковий документ має суворо встановлений термін придатності. Відповідно до урядової постанови №559, ухваленої 16 травня 2024 року, такий формат квитка зберігає юридичну силу максимум протягом одного року з дня його створення.

Проте для багатьох українців цей показник може бути лише орієнтовним. Адже реальний час дії документа безпосередньо залежить від наявності відстрочки служби.

Прив'язка до дати завершення відстрочки

Чинність цифрового військового квитка не може перевищувати термін дії бронювання або відстрочки. Ця норма стосується як призовників, які мають тимчасове звільнення від базової військової служби, так і резервістів чи військовозобов'язаних, котрі легально оформили відстрочку від мобілізації.

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Якщо система згенерувала документ на стандартні 12 місяців, але затверджена відстрочка громадянина добігає кінця вже за пів року, то рівно через шість місяців електронний витяг втратить свій офіційний статус.

Процедура оновлення е-ВОД після закінчення терміну

Після того як термін дії документа вичерпано, людині необхідно заново сформувати його в електронному кабінеті. Новий витяг базуватиметься на актуальній інформації, яку на момент запиту містить Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Якщо підприємство успішно продовжує бронювання або фахівець подовжує відстрочку, ці статуси миттєво підтягнуться у свіжий електронний документ. Якщо ж законні підстави для уникнення призову більше не діють, то згенерований файл зафіксує поточний статус особи вже без відповідних позначок.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що частина співробітників Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти отримала право на відстрочку від призову. Та претендувати на нього можуть лише члени агентства та працівники секретаріату, які мають науковий ступінь, повну зайнятість і оформлені там за основним місцем роботи. Для них діє спеціальний порядок подачі документів.

Тим часом українці, які оформили догляд за людьми з інвалідністю, дедалі частіше стикаються зі збоями під час автоматичного продовження відстрочки. Зазвичай проблема не в тому, що людина втратила право на звільнення від служби, а в цифрових розбіжностях в даних між реєстрами.

Також варто пам'ятати, що роздруківки електронних військових документів із "Резерв+" суворо заборонено просто викидати після оновлення даних працівника. За законом така паперова копія прирівнюється до оригіналу, тому підприємства зобов'язані підшивати навіть застарілі витяги до особових справ і зберігати їх щонайменше три роки.