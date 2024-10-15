Около шести миллионов украинцев не обновили свои данные в ТЦК, заявил нардеп

Выписка повестки. Иллюстративное фото: УНИАН

На сегодня в Украине насчитывается около шести миллионов военнообязанных украинцев, которые не обновили свои данные в ТЦК. Эти люди лучше будут платить штрафы и прятаться, чем идти на фронт.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

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По мнению депутата, неизвестно, какой закон еще нужно принять, чтобы мотивировать эти шесть миллионов обновить свои данные, ведь пока они прячутся, их жен и детей защищают другие. Он также выразил мнение, что экономическое бронирование несправедливо.

"Люди, которые имеют деньги, не воюют, а те, у кого их нет — воюют", — отметил нардеп.

Член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки выступил и против "бусификации". Он напомнил гражданам, что они могут лично ему через обращение докладывать о случаях превышения своих полномочий сотрудниками ТЦК и СП.

Напомним, 11 октября работники ТЦК устроили облаву у Дворца спорта в Киеве, где проходил концерт группы "Океан Эльзы". Около 50 военных проверяли документы у мужчин.

После этого в сети снова массово начали продавать билеты на следующие концерты "Океан Эльзы". Поэтому некоторые украинцы обвинили фронтмена группы в сотрудничестве с военными.